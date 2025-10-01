ブガッティ35A｜「壊れたら直す。ただそれだけ」

パリ郊外、ブローニュ＝ビヤンクール。ここはかつてルノーの街として知られ、セーヌ川の中州に広がるセガン島には巨大な工場があった。いまやその跡地には音楽複合施設「ラ・セーヌ・ミュージカル」が建ち、新しい街へと姿を変えたが、通りを少し入れば、1930年代のアールデコ建築がひっそりと残っている。その一角にブガッティ35Aが眠るガレージがある。

この日、私はそのオーナーであるバティスト・ニコロージ氏からの誘いを受けていた。「エンジンが逝ってしまった。走らせることはできないが、下ろした状態で良ければ見に来ないか？」。イベントで走る姿や博物館での展示車は目にすることができても、エンジンを降ろしたレーシング・ブガッティを前にできる機会など滅多にない。即座にその誘いに応じた。

グランプリの王者、タイプ35

1924年のリヨンGPでデビューしたType 35は、その優雅な馬蹄形ラジエーターと独創的な軽量設計で一世を風靡し、1920年代後半のヨーロッパを席巻した。AIACR（現FIA）の国際選手権を制し、タルガ・フローリオでは1925年から5連覇。通算2000勝を超えるともいわれる圧倒的な戦績を残した。直列8気筒エンジンは高回転と信頼性を兼ね備え、ヒルクライムから長距離レースまであらゆる舞台で勝利を収めたのである。

そのバリエーションのひとつが、今回目の前にある Type 35A だ。

当時「Tecla（テクラ）」─模造パールのブランド名にちなみ、本物の真珠（Type 35）に対する”模造品”という意味でそう呼ばれた。ローラーベアリングを使わず、ブロンズ製のブッシュとスチールで構成されたプレーンメタル軸受を採用。エンジンは自然吸気で出力も控えめだったが、そのぶん価格は抑えられ、プライベーターやアマチュアレーサーの手に届く存在となった。廉価版とはいえ、ブガッティの設計思想と美しい造形はそのままに受け継がれ、各地のレースやヒルクライムで健闘した。

いま目の前にある個体もまた、その系譜を受け継ぐ一台である。

剥き出しの姿

ガレージの扉が開くと、そこにはエンジンを下ろされ、骨格をむき出しにした35Aが横たわっていた。バティスト氏の父親が1960年代に手に入れて以来、10万キロを超える距離を走り続けてきたという。レースカーは走れば壊れる。壊れたら直す。ただそれだけだ、と彼は笑う。

今回の故障はクランクシャフトの亀裂だった。高回転時に粉砕してもおかしくなかったが、幸運にも致命的な被害には至らなかった。オイルパンの底にわずかな金属片が沈むだけで済んだのは、不幸中の幸いといえる。

オリジナルであること

シャシーには「116.A」の刻印と「4840」の番号が残り、この車が正真正銘の35Aであることを示している。エンジンの各部にも当時の製造印が残り、ほとんどがオリジナルのままだ。

ただし、すべてが当時の仕様というわけではない。フロントアクスルは1950年代に中空タイプへと交換され、耐久性と軽量化を両立させている。またリアのドライブシャフトも現代的な太いものに換装された。オリジナルを尊重しつつ、実際に走らせるための必然の選択である。

エンジンの心臓部も、当時と変わらずプレーンメタル軸受を用いたままだ。ブロンズとスチールの組み合わせによる滑り軸受は、今日の基準で見れば繊細だが、バティスト氏は「依然としてオリジナルのまま」と誇らしげに語る。

美と合理の両立

ブガッティの魅力は、単に速さや強さではなく、機械そのものの美にある。曲線で描かれたサスペンションアーム、カマンベールと呼ばれる独自のダンパー。アルミ製ホイールに一体化されたドラムブレーキは、レース中のタイヤ交換時にブレーキごと交換でき、冷却効果も兼ね備えていた。100年前の設計とは思えない合理性と美意識がここにはある。

インストゥルメントパネルは本来一体構造だが、整備性を高めるために当時のメカニック、ジョルジュ・ルッツが分割加工したという。こうした痕跡こそ、実際にレースの現場で使われた証である。

受け継がれる歴史

このブガッティは単なる収蔵品ではなく、今も生きている。父の代から走らせ続けられ、時には道端でトラブルに見舞われることもあったという。壁にはそんなシーンを捉えた写真が飾られていた。

そして私自身も、2016年のモンレリ・サーキットで、このブガッティを駆るバティスト氏を撮影していた。その写真は2018年、日本のLa Festa Mille Migliaで代官山蔦屋の壁一面に引き伸ばされ、多くの人々の目に触れた。10年を経て再びガレージで相まみえたとき、時間がつながった感覚を覚えた。

文化としてのブガッティ

サロンの壁にはPaul Bouvotによるアートが飾られ、棚にはブガッティがかつて試みた鉄道デザインのモックアップが置かれていた。自動車だけでなく、鉄道や航空機にまで美を与えようとしたエットーレ・ブガッティの精神が、家そのものを彩っている。ここではブガッティは機械であると同時に、芸術であり文化なのだ。

いまも走るために

片隅にはモチュール製のクラシックオイルが積まれていた。1950年以前の車両専用に調合されたこのオイルは、FFVEやFIVAの認証を受け、古い機構を守るために現代でなお開発されたものだ。歴史的な機械を今も走らせ続けるために、こうした支えが欠かせない。

壊れたら直す。ただそれだけ。

だがその「ただ」を支えているのは、父から子へと続く情熱と、現代の知恵である。ブガッティ35Aは今日も、過去と未来をつなぐ存在として息づいている。

写真・文：櫻井朋成 Photography and Words: Tomonari SAKURAI