クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地が、プレミアリーグ第6節のプレイヤー・オブ・ザ・マッチウィーク（今節の最優秀選手）候補に選出された。9月30日、同リーグ公式サイトが伝えている。

クリスタル・パレスは27日に行われた第6節で開幕5連勝を飾っていたリヴァプールと対戦。9分に鎌田の蹴ったコーナーキック（CK）のこぼれ球をイスマイラ・サールが押し込んで先制すると、87分に追いつかれてしまったものの、90＋7分にエディ・エンケティアが勝ち越しゴールを決め、2－1で勝利を収めた。

この結果、クリスタル・パレスは無敗対決を制したクリスタル・パレスは今季プレミアリーグで唯一の無敗継続チームとなった。さらに、公式戦では18試合無敗を記録しており、1969年8月に達成して以来、クラブ史上最多タイとなっている。

この試合に中盤の一角として先発出場した鎌田は、後半途中から1列前のポジションも務めるなど、90＋1分までプレー。勝利に貢献したことで、この試合のクラブのプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）にも選出されていた。

そんな鎌田はプレミアリーグが選ぶ第6節のプレイヤー・オブ・ザ・マッチウィーク候補に選出。なお、候補には鎌田の他に、エミリアーノ・ブエンディア（アストン・ヴィラ）、アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）、ショーン・ロングスタッフ（リーズ）、デクラン・ライス（アーセナル）、ロビン・ローフス（サンダーランド）、イゴーリ・チアゴ（ブレントフォード）、ダニー・ウェルベック（ブライトン）ら8選手が候補入りしている。

選出された選手たちはプレミアリーグ公式サイトでそれぞれ総評が記されているなか、鎌田には「セントラルミッドフィルダーとして出場した鎌田はピッチのあらゆる場所にいた。クリスタル・パレスはリヴァプールの完璧なシーズン開幕を止め、自身の公式戦無敗記録を18試合に伸ばした」と綴られながら、リヴァプール戦のパフォーマンスを次のように称えられている。

「鎌田はCKから絶妙なパスで危険を引き起こし、イスマイラ・サールのゴールで先制点を奪った。この日本代表選手は疲れを知らない全力プレーで、フィールド上のどのチームメイトよりも多くのパスを成功させ、ディフェンダー以外のどの選手よりも多くのタックルも記録した」

なお、ファン投票の期限は10月1日12時（日本時間同日20時）までで、結果は同日中に発表される予定となっている。

【動画】リヴァプール戦の勝利に貢献した鎌田大地のプレー集