写真：Getty Images

大谷翔平　最新情報
　ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は30日（日本時間1日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われているワイルドカードシリーズ第1戦のシンシナティ・レッズ戦に「1番・DH」で出場した。
 
　レッズの先発はエースのハンター・グリーン。100マイル越えの豪速球を武器に三振を奪う注目の投手だ。
 

 
　初回、大谷の第1打席。カウント2－1からの4球目、グリーンがインサイドに投じた161キロのストレートを大谷が豪快に振りぬいた。
 
　凄まじい衝撃音が響き渡ると、打球は火の玉のようなライナーとなり、ドジャー・スタジアム右翼席中段へ飛び込んでいった。
 
　レギュラーシーズンで自己最多となる55本塁打を放った実力を早速見せつけ、ドジャースは大事なプレーオフ初戦で幸先よく先制に成功した。
 
　大谷は6回の第4打席でも本塁打を放ち、ここまで4打数2安打3打点と打棒が爆発。試合は、8－2とドジャースが大量リードしている。
 
　





【動画】飛びすぎ！大谷翔平、2本目のアーチがこれだ！
MLBの公式Xより
 

 

SHOHEI OHTANI DESTROYS HIS SECOND HOME RUN

— MLB (@MLB)

【関連記事】




 
【了】