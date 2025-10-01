大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は30日（日本時間1日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われているワイルドカードシリーズ第1戦のシンシナティ・レッズ戦に「1番・DH」で出場した。



レッズの先発はエースのハンター・グリーン。100マイル越えの豪速球を武器に三振を奪う注目の投手だ。







初回、大谷の第1打席。カウント2－1からの4球目、グリーンがインサイドに投じた161キロのストレートを大谷が豪快に振りぬいた。



凄まじい衝撃音が響き渡ると、打球は火の玉のようなライナーとなり、ドジャー・スタジアム右翼席中段へ飛び込んでいった。



レギュラーシーズンで自己最多となる55本塁打を放った実力を早速見せつけ、ドジャースは大事なプレーオフ初戦で幸先よく先制に成功した。



大谷は6回の第4打席でも本塁打を放ち、ここまで4打数2安打3打点と打棒が爆発。試合は、8－2とドジャースが大量リードしている。















