「当時真のエースと注目されたが」千賀滉大に代わる投手補強？　米紙が指…

千賀滉大 最新情報

昨オフに積極的な補強を行なったニューヨーク・メッツにとって、今季のプレーオフ進出を逃したことは、非常に屈辱的な出来事になったようだ。そして、その失敗がエースの必要性を示すことに繋がっている。千賀滉大投手に代わる逸材を探し求めていると米メディア『ニューヨーク・デイリーニュース』が報じた。

千賀は今季のシーズン前半14先発で防御率1.39をマークし、ナ・リーグトップに君臨。サイ・ヤング賞候補に推す声が挙がるほど絶好調だった。しかし、6月12日（同13日）のワシントン・ナショナルズ戦でハムストリングを痛めると、復帰後は別人のように成績が悪化している。その後は1勝も飾れないまま、マイナーリーグ降格を受け入れる結果となった。千賀にとっては、今季のメジャー復帰が叶わなかっただけでなく、来季にも影響する出来事になるかもしれない。

千賀だけでなく好調だった投手陣が総崩れしたことも、デービッド・スターンズ編成本部長の戦略変更を促す要因となりそうだ。同メディアによると「彼の哲学は、エースは自前で育成するのが最善であり、球団の育成・分析システムを活かせば、過小評価されている投手を複数見つけることで改善できるというものだった」という。それが顕著に現れたのが2024年で「当時真のエースと注目された千賀と組み合わせることで、いろいろと機能した」とのこと。

だが、今季に関しては6月中旬まで先発陣がチームを支えていたものの、崩壊するとスターンズ氏は有効な手を打てなかった。それを踏まえ、同メディアは「2026年に向け、メッツは先発ローテーションの柱を、必ず確保しなければならない」と指摘している。今季の失敗を教訓に、メッツは強力な投手を重点的に補強する可能性がある。

【関連記事】

【了】