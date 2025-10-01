読売ジャイアンツ・田中将大、ついに200勝！日米通算で史上4人目の偉業達…

読売ジャイアンツの田中将大投手は30日、本拠地・東京ドームで行われた中日ドラゴンズ戦に先発登板し、史上4人目となる日米通算200勝を達成した。



試合は初回、4番打者・岡本和真選手の右ゴロや6番打者・中山礼都選手の2点適時二塁打などで3点の援護を受けた。







3回には2番打者・細川成也選手に右中間スタンドへの2ランホームランを許したものの、田中投手は6回2失点でリリーフ陣にたすきをつないだ。



中川皓太投手、田中瑛斗投手、大勢投手、ライデル・マルティネス投手が継投し、田中投手の好投に応えた。



田中投手は試合後、「今日これで終わりということは何もない。ここから先の試合が本当の勝負になってくる。クライマックスシリーズ・日本シリーズに勢いをつけて戦っていきたい」と今後への意気込みを語った。



10月11日に敵地・横浜スタジアムで開催されるクライマックスシリーズ・ファーストステージ突破のためにも、日米通算200勝を誇る右腕の力が求められる場面が訪れることが期待される。











【動画】日米通算200勝達成！田中将大、歓喜のヒーローインタビューがこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより











「これで終わりではない」



日米通算200勝達成の田中将大

🎙️歓喜のヒーローインタビュー



⚾プロ野球 (2025/9/30)

🆚巨人×中日

📱Live on DAZN

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】