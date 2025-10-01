「これほどの揺れは久しぶり」鈴木誠也、PO初アーチで大熱狂！　過去の黄…

鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手は、9月30日（日本時間10月1日）に行われたワイルドカードシリーズ1回戦に「5番・右翼手」として出場し、プレーオフ初のホームランを放った。史上初めて、ポストシーズンを4試合連続本塁打で迎え、さらに初戦でも本塁打を放った選手になったと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

鈴木が大スランプに陥っていたのが、今や昔のようだ。今季27号でストップしていた本塁打記録が、今永昇太投手が先発登板した9月25日（同26日）のニューヨーク・メッツ戦から動き出し、一気に大台の30本塁打を突き抜けて、最終的にレギュラーシーズンを32本塁打で終えている。その勢いは止まらず、今回のパドレス戦では0-1で迎えた5回に反撃の狼煙を上げる一発を放った。チームは勢い付き、3-1の逆転勝利に繋がっている。

それを踏まえ、同メディアは「リグレー・フィールドがこれほど揺れたのは久しぶりだった。観客の張り詰めた緊張感が一気に爆発したのは、鈴木の打球が風をも突き抜け、左翼席のファンの海に消えた瞬間だった」と衝撃を受けている。

また、過去のカブスの黄金期を振り返り「鈴木とカーソン・ケリーの連続アーチは、カブスに2017年以来となるプレーオフでの勝利をもたらした。カブスがポストシーズンで連続本塁打を記録したのは通算4度目。前回は2016年NLCS第1戦、モンテロとファウラーがドジャース相手に放った伝説的な一発で、その年カブスはワールドシリーズ制覇まで駆け抜けた」と伝えている。

