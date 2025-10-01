大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間10月1日からワイルドカードシリーズに臨む。戦いに先立っては、綻びが生じているブルペン陣の運用が注目されているが、現在故障離脱中のカイル・ハート投手が抜擢される可能性もあるかもしれない。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

リリーフ右腕のハートは昨季7月にトミージョン手術を受けた影響で、今季はレギュラーシーズンでは未登板に終わった。ただ、9月初旬から3Aでのリハビリ登板は開始しており、ここまでに7登板をこなしている。

同メディアは「オレンジカウンティレジスターのビル・プランケット記者の報道によると、ハートは月曜日に実戦形式の投球練習を行ったという。今季終盤は3Aでプレーしており、火曜日に行われるワイルドカードシリーズ第1戦に向けて練習を積んでいることから、ポストシーズン出場が検討されている可能性がある。ハートがシリーズに出場できるかどうかは、火曜日が迫るにつれて明らかになるだろう」と言及している。

ドジャースはポストシーズンでは、佐々木朗希投手ら一部先発を配置転換させて運用すると見込まれているが、それと同時に本職リリーフのハートを招集する可能性もありそうだ。

【関連記事】

【了】