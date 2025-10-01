大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は9月30日（日本時間10月1日）、ワイルドカードシリーズ初戦である本拠地シンシナティ・レッズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。1回裏の第1打席で、いきなり先頭打者本塁打を放ち、先制点を奪っている。米メディア『ドジャース・ネイション』のノア・カムラス記者が綴っている。

ドジャースはこの日、先発投手を務めるブレイク・スネル投手が先頭打者のT.J.フリードル外野手を空振り三振に打ち取ると、続く2人の打者をそれぞれ1球でアウトに仕留める立ち上がりを見せた。







そして1回裏、大谷はハンター・グリーン投手の4球目を捉え、右翼スタンドへ弾丸の先頭打者本塁打を放った。その後、ドジャースは二死1、2塁の好機を作ったが、追加点とはならなかった。



大谷の驚愕の本塁打についてカムラス氏は「大谷がドジャースの2025年ポストシーズンをホームランで幕開けした。打球速度は117.7マイル（約189.4キロ）を記録。彼はまったくもって非現実的だ」と綴っている。











【動画】大谷翔平、ポストシーズン初戦の先頭打者ホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













Shohei Ohtani LEADOFF home run!

— MLB (@MLB)