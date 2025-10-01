9月30日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が1日、自身のインスタグラムを更新し、出産を振り返るとともに今の心境をつづった。

中川翔子

中川は、我が子との3ショットを添えて「双子男子、あわせて5キロ以上！が爆誕してくれて人生においてレアすぎる体験をした一日 本当に無事に健康に産まれてくれてホッとしています」とコメント。「まだ今日は別室で安静にしつつ、なので昨日感じたレアな気持ちを絵日記にしました」と我が子の似顔絵を描いた絵日記も公開し、「帝王切開のことは一生忘れない景色だったので改めてまたレポ漫画描きたいです」と記した。

続けて、「麻酔コントロールがうますぎて昨日はお腹のキズほぼ痛くなかったけど明け方から今はだんだん切った後痛いかな、でも大丈夫 怖いけど不安だけど、よりも無事に双子が生きてる！生まれた！かわいい！初めての気持ちがいっぱい上書きしてくれた！」と説明。「名前も、すっかりしっくりきた感じします！キリッと系の兄と、癒し系弟、なかんじ」と伝えた。

そして、「今日からもう歩行訓練だからドキドキしています がんばるぞ！！！！」と意気込み、「たくさんのコメントやdmありがとうございます 全て読んでます！みんなの優しい思いとコメントにどれだけ励まされたか、、感謝でいっぱいです」と感謝。

「大切なメポのクッションにもついててもらいました 父や猫たちみんなも見守ってくれてた感じがする！産声で夫が秒泣きしてた ひとりじゃなくみんなに頼りながら、命をまもる！人生がはじまります」と締めくくった。

中川は、2023年4月に一般男性との結婚を発表。今年5月に妊娠を発表し、8月には子供が双子の男児であることを明かした。そして、9月30日に元気な双子を出産したことを報告した。