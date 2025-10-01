FIFA U－20ワールドカップチリ2025のグループA第2節が9月30日（日本時間10月1日）に行われ、U－20日本代表はU－20チリ代表と対戦した。

9月27日に行われた第1節のU－20エジプト代表戦に2－0で勝利したU－20日本代表は、同じく白星発進となった開催国のU－20チリ代表との一戦を迎えた。

試合は31分に高岡伶颯がペナルティエリア内で倒されてPKを獲得。U－20チリ代表側から、ビデオ判定でのレビューを要求する「フットボール・ビデオ・サポート（FVS）」がリクエストされ、確認の結果、PK判定通りのままとなったが、キッカーを務めた高岡のシュートはGKに防がれ、先制とはならなかった。

スコアレスのまま前半を折り返した後、51分に齋藤俊輔がペナルティエリア内で倒されると、ノーファウルと判定されたが今度は船越優蔵監督がFVSを要求。映像で確認された結果、PK判定となり、キッカーを務めた市原吏音が冷静に蹴り込んで、U－20日本代表が先制に成功した。なお、市原は初戦に続いてのPK弾となった。

さらに82分には高い位置でこぼれ球を拾った流れから途中出場の横山夢樹が、ペナルティエリアの外から右足を振り抜くとゴール左隅に突き刺して、U－20日本代表がリードを広げた。

このまま試合は終了。2連勝を飾ったU－20日本代表は3日（日本時間4日8時キックオフ）にU－20ニュージーランド代表との最終節を予定している。

【スコア】

U－20チリ代表 0－2 U－20日本代表

【得点者】

0－1 55分 市原吏音（PK／U－20日本代表）

0－2 82分 横山夢樹（U－20日本代表）