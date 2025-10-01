島田珠代、元夫の死をきっかけに娘と9年ぶりに同居を開始した当時を回想　ある日…

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#4が9月26日に配信された。

2カ月間全く会話がなくなる

番組では、今まさに再ブレイク中の芸人・島田珠代が、一人娘・璃子さんとの知られざる波瀾万丈な人生を告白した。

島田は34歳の時に二度目の結婚をし、37歳で長女・璃子さんを出産。「娘が私の全て」というほどに溺愛し、家族三人での幸せな未来を思い描いていた矢先、夫がステージ4の直腸癌と診断され、余命5年を宣告される。

夫の闘病生活の中で夫婦関係は徐々に悪化し、ついには離婚を決意。しかし、夫から「俺の生きる望みは娘だけなんだよ。娘は俺が引き取るから」と懇願される。そして、「身を切られるような思い」で当時3歳の娘の親権を譲ったと明かし、当時の心境を「嫌だ嫌だ嫌だ」「本当にごめんなさい」と涙ながらに話した。

9年後、元夫の死をきっかけに12歳になった娘と9年ぶりに同居を開始するも、関係は「よそよそしかった」「親戚のおばちゃんと暮らすみたいな」と回想。

思春期の娘との接し方が分からず、ある日「ママは私が大変な時におらんかったやん。ずっと一緒にいて育ててくれたのはお父ちゃんや。何もしてくれんかったくせに、母親ヅラせんといて!」と痛烈な言葉で拒絶され、2カ月間全く会話がなくなるという日々があったと振り返る。

先輩ママ芸人・浅香あき恵の言葉

どん底の中、先輩ママ芸人・浅香あき恵からの「あなたに甘えてるからなんだよ」「母親として見られてるんだよ」という言葉に救われたという島田は、のちに娘とも和解。今では高校2年生になった娘から「(ななまがりのイベントに呼ばれたことで)『ママ、売れたな』」と言われたことや、娘が手作りの弁当を作ってくれていることを自慢げに語った。

VTRの最後には、璃子さんからサプライズで渡された手紙を読み上げ、「そんなママが大大大大大好きです」という言葉に「すごく嬉しいです。大切にします」と号泣していた。