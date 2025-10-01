「異例のプランを」今永昇太、第2戦の先発ではない！？　オープナー採用か…

今永昇太 最新情報

今永昇太投手や鈴木誠也外野手が所属するシカゴ・カブスは、5年ぶりのプレーオフとなったワイルドカードシリーズ第1戦で、サンディエゴ・パドレスに対し3-1の勝利を収めた。そして、第2戦ではアンドリュー・キットレッジ投手が先発登板する見通しだと、米メディア『ブリーチャー・ネーション』が報じている。

カブスのマット・ボイド投手がプレーオフ初戦でマウンドに立つことだけは決まっていたが、2戦目以降の先発投手は未定だった。コリン・レイ投手、ジェイムソン・タイヨン投手、さらに今永のいずれかになるとの見方が強かったが、大半の予想に反し、リリーフのキットレッジを起用する見込み。これには、ある狙いがあるようだ。

同メディアは「カブスのクレイグ・カウンセル監督は、第2戦で異例の先発プランを採用する。キットレッジを先発マウンドに送るというものだ。つまり、カブスは今永のためにオープナーを用意する形となる。これは以前から可能性として言及されていたもので、今永が立ち上がりで苦戦する場面を避ける狙いがある。パドレス打線の上位打者を相手に初回をリリーフに任せることで、今永を守るだけでなく、同点の場面で最も頼れるリリーバーを投入できる利点もある」と説明。

続けて「キットレッジはカブス加入後も安定した投球を続けており、かつてタンパベイ・レイズでオープナーの役割を頻繁に担っていた経験もある。キャリアを通じて左右の打者に対して極端な弱点はない。カブスとしては、明日も1番タティスJr.、2番アラエス、3番マチャドという並びが予想される中で、キットレッジが彼らを封じ、2回から今永にバトンを渡して左打者主体の場面に対応してくれることを期待している」と伝えた。

