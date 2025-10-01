血液型×タロット占い◆2025年10月の運勢「A型」のあなたの運勢は？ 血液型別にチェック！

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2025年10月の運勢占い「血液型×タロットカード」で占う今月の運気。TOKYO FM＋では、2025年の運勢、今日の運勢、今週の運勢、今月の運勢、心理テストなどを配信中です。この記事では、2025年（令和7年）10月「A型」のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが、血液型別にタロットカードを使って占った結果を紹介します。与えることと受け取ることのバランスが恋に影響するときです。片方だけが尽くす関係は長続きしません。小さなプレゼントや気遣いを通じて互いに支え合えば、温かい信頼が芽生えます。損得勘定を超えた関係性が、恋を安心へと導くでしょう。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。