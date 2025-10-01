チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節が9月30日に行われ、チェルシー（イングランド）とベンフィカ（ポルトガル）が対戦した。

お互いに初戦は敗れて迎えた一戦。今月18日にベンフィカの指揮官に就任したジョゼ・モウリーニョ監督が、2度の指揮下で計3度のプレミアリーグ制覇に導いた古巣チェルシーの本拠地『スタンフォード・ブリッジ』に凱旋することでも注目を集めた。

なお、データサイト『OPTA』によると、チェルシーのスタメンの平均年齢はちょうど24歳となり、CLではチェルシー史上最年少のスタメンとなった。

試合は18分に右サイドのペドロ・ネトが左足でクロスを上げると、大外のアレハンドロ・ガルナチョが折り返したところ、戻ったリチャルド・リオスのクリアがそのままネットに突き刺さり、オウンゴールという形でホームのチェルシーが先制点を手にした。

チェルシーがリードを手にしたまま、後半に入ると、お互いに決定機をなかなか作ることができず。90分には途中出場のジョアン・ペドロがハイキックで2度目のイエローカードが提示され、直近4試合で3人目の退場となってしまうアクシデントもあったチェルシーだが、このまま逃げ切り、1－0でタイムアップを迎えた。

今季CL初白星を挙げたチェルシーは次節、22日にホームで日本代表DF板倉滉が所属するアヤックス（オランダ）と激突。一方、2連敗スタートとなったベンフィカは21日にアウェイでニューカッスル（イングランド）との対戦を予定している。

【スコア】

チェルシー 1－0 ベンフィカ

【得点者】

1－0 18分 オウンゴール（リチャルド・リオス／チェルシー）

【ハイライト動画】チェルシーvsベンフィカ