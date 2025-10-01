2025年10月の運勢ランキング｜数秘術で分かる今月1位の運命数は？ あなたの運勢は幸運？ 要注意？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする月間占い「数秘術運勢ランキング」。生年月日から導き出される「運命数」をもとに、あなたの2025年10月の運気をランキング形式で発表します。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・玉木佑和（たまき・ゆな）さん）生年月日から導かれる「運命数」を使って、今月の運気の流れをチェックしてみませんか？運勢を知ることで、素敵な1ヵ月を過ごすヒントが見つかるかもしれません。まずは、あなたの運命数を計算してみましょう。例）1996年11月6日生まれの人の場合1＋9＋9＋6＋1＋1＋6＝33→ 3＋3＝6この場合の運命数は「6番」となります。それでは早速、2025年10月の運勢ランキングをチェックしてみましょう！真っすぐ進んで良し。全体的に調子が出て、運勢も強めです。10月は、何でもチャレンジしてみましょう。ポイントは、うまくやろうとしないこと。うまくやろうという意識ではなく、全力でやってみましょう。限界を感じていたり、自分なんかには無理だと思っていたりしていたことでも、10月はその壁を取っ払えそうなのです。キャパシティの限界を知れるかも。チャレンジをしたら、その行動の分だけ失敗するリスクはもちろんあります。1番の人は、「失敗」に強くなりましょう。そこでやめなければ、全てあなたの経験値になります。「見極める」ということが1つのポイントになりそうな10月の運勢です。いろいろなことに鋭敏になり、直感が冴えわたるひと月。その分、精神面での消耗が意外とありそうなので、休息はことさら大切に過ごしましょう。進むために、一時停止や一時撤退もアリ。選択肢に加えましょう。いざというときは踏み込む勇気も大事ですが、基本的にはしっかり目標を立て、そこに向かって着実に歩を進めましょう。自分にも人にも厳しさを向けないようにしたほうが、良い成績を残せそうです。愛に恵まれる1ヵ月の運勢。恋愛運、愛情運、共に好調です。あなたの良さが自然に発揮されるときなので、力を抜いて、自然体を心がけましょう。あまり無理をせず、身だしなみは清潔感やきちんと感があれば○としましょう。オシャレができるときは、思い切り楽しんで。出会いを求めているなら、なるべく誰かと一緒に過ごしたり、新しいお店を開拓したり、少し積極的に行動してみましょう。あなた自身が重くならなければ、恋は実りそうです。良い1ヵ月になるでしょう。流れ的にも快調なはずですが、あなたの頭のなかはしばしば悩みごとでいっぱいになりそうです。「欲しいものを決める」「目標を決める」「何かを捨てる」「辞める」「始める」……など、何かを「選択」する場面が多々訪れそうです。私たちは普段何気ない選択を繰り返していますが、10月は、それとしっかり向き合わなければいけない瞬間がたびたび起こるでしょう。大変でしょうが、悔いのない選択をしていきましょう。全て自分で決めるのです。楽なほう、楽なほうへと流されていきそうな10月の運勢。このひと月は、誰かのためや、周りに合わせるよりも、自分がどうありたいかに意識を向けると良いでしょう。10月は、自分自身のブラッシュアップに労力を使うと良いでしょう。誰かが何とかしてくれるというような楽観的な考えはやめて、地道にコツコツ頑張りましょう。3番の人は純粋な要素が強いので、自分より立場の強い人の意見に無条件でしたがってしまう場合があります。影響力のある人との距離感も、見直してみると良いでしょう。「真っすぐに」「堂々と」が、10月のテーマです。あなたの内側で良い変化が起こる兆しが見えています。あなたのなかで目標ができているのなら、そこに向かって進んでください。目標が決まっていないなら、今月決めてしまいましょう。「ここ」という目的地やなりたい姿がないと、5番の人はふらふらしてしまいがちです。憧れの人を見つけるのがおすすめ。いない場合でも、簡単な目標で良いのでしっかり定めてみましょう。リスクを避けるやり方を選ぶより、希望に向かって動きだしてください。良い判断を下していける、10月の運勢。自分にも他人にも、やや厳しくなりそうです。しかし、他人に厳しくするのは少々控えたほうが今後のためです。何か言いたくなってしまうのであれば、距離をとって自分自身に集中できるようにする工夫が必要です。やるべきこともしっかり形になっていき、どこまで自分を出していいかも、直感的に分かるでしょう。7番の人が持つ「懐疑的」な部分も、良い方向で発揮できるでしょう。あなたのしたいことを追求できる1ヵ月です。自分のケアを怠らないように注意してください。普段真面目で周りのことを考えられるあなたですが、10月はあなたのなかの幼心がやや暴走してしまいそう。自分の普段抑えている欲求に素直になれるのですが、それが「甘える」「わがまま」といった方向で噴出してしまいそう。甘えるにしても、可愛げをもった甘え方にしましょう。普段、ちゃんと人を選べるあなたですが、10月はそれが「あざとさ」に見えてしまいそう。いつもより少しだけ周りに注意を払い、どう見られるかを念頭に置いて動きましょう。気分が落ち込んだときは、積極的に遊びに行きましょう。少し頑張りどきな10月の運勢。課題がたくさん降りかかったり、人間関係において向き合わざるを得ないことがあったりするかもしれません。こういうときは逃げないで、すぐに解決に向けて動くのが一番早く、精神衛生上良いでしょう。あなたがレベルアップするひと月ですが、その分ややしんどいかもしれません。結果的には良い1ヵ月だったと思えそうですが、普段のことを雑におこなってしまうと、調子が狂い始めそう。日頃のルーティンは大切にして、自分に対しては愛情と優しさを常にもっていてください。しっかり食べましょう。10月の運気は、力強く「前進」するような流れが漂っています。2025年も残すところわずかですが、未来に向けて、どんどん将来をクリエイトしていくような運勢です。馬力が出るので、やりたいことは一通りやってみるつもりで、ある程度気合で行動してみちゃいましょう。疲れたら、休むことも忘れずに。オンとオフの切り替え大事なポイントになるでしょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。