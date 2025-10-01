チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節が9月30日に行われ、アトレティコ・マドリード（スペイン）とフランクフルト（ドイツ）が対戦した。

開幕戦でガラタサライ（トルコ）を5－1で下し、2022－23シーズン以来のCLで白星スタートを切ったフランクフルト。連勝をかけてアウェイで激突するのは、27日に行われたラ・リーガ第7節レアル・マドリード戦で5－2の大勝を飾ったアトレティコ・マドリードだ。スペインを代表する強豪との一戦で、フランクフルトに所属する日本代表MF堂安律は右ウイングとして先発している。

試合は開始早々の4分にアトレティコ・マドリードがスコアを動かす。ジャコモ・ラスパドーリのクロスが大外に流れ、ジュリアーノ・シメオネが右サイド深くでボールを回収。マーカーを縦に突破しながら折り返しを送るが、ニアで相手選手に触れられてしまう。だが、こぼれ球がゴール正面に転がると、最後はラスパドーリがシュート。ベンチ入り禁止処分で不在のディエゴ・シメオネ監督を欠くホームチームが先制した。

攻勢を強めるアトレティコ・マドリードは、33分に大きな追加点を挙げる。立て続けに右サイドでコーナーキックを獲得し、キッカーを務めたフリアン・アルバレスがクロスを供給。インスイングの鋭いボールをニアでアントワーヌ・グリーズマンがフリックし、GKにブロックされたこぼれ球がゴール前に流れる。相手選手にディフレクトしたボールをロビン・ル・ノルマンが押し込み、リードを2点に広げた。

さらに前半アディショナルタイム、アトレティコ・マドリードが自陣中央で堂安からボールを奪い、素早くパスを繋いでカウンターに移行。パブロ・バリオスが左サイドにスルーパスを出し、反応したアルバレスがドリブルでボックス内へ侵入する。対峙したマーカーを縦に振り切り、マイナスの折り返しをグリーズマンが合わせて3点目を決めた。なお、グリーズマンにとってはアトレティコ・マドリード通算200得点目となった。

一方のフランクフルトも57分に反撃。右サイドで堂安がバックパスを選択し、ボールを受けたファレス・シャイビが逆サイドに大きく展開する。一発でポケットに走り込んだアンスガー・クナウフがワンタッチで折り返すと、ゴール前にポジションを取ったヨナタン・ブルカルトが左足を一振り。シュートは相手に当たってゴールに吸い込まれ、フランクフルトは1点を返した。

それでも70分、右サイドでのコーナーキックをジュリアーノ・シメオネが頭で合わせ、再びアトレティコ・マドリードがリードを3点に広げる。その後、75分に堂安が交代でピッチを退き、82分にPKでアルバレスがパネンカを沈めて5点目を記録する。

結局、そのまま試合は5－1で終了。アトレティコ・マドリードが大勝を収めた。次節、アトレティコ・マドリードは10月21日にアウェイでアーセナル（イングランド）と対戦。フランクフルトはその翌日にホームでリヴァプール（イングランド）と対戦する。

【スコア】

アトレティコ・マドリード 5－1 フランクフルト

【得点者】

1－0 4分 ジャコモ・ラスパドーリ（アトレティコ・マドリード）

2－0 33分 ロビン・ル・ノルマン（アトレティコ・マドリード）

3－0 45＋1分 アントワーヌ・グリーズマン（アトレティコ・マドリード）

3－1 57分 ヨナタン・ブルカルト（フランクフルト）

4－1 70分 ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード）

5－1 82分 フリアン・アルバレス（PK／アトレティコ・マドリード）



