チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節が9月30日に行われ、インテル（イタリア）とスラヴィア・プラハ（チェコ）が対戦した。

昨季の国内リーグで優勝を果たし、今季のCL出場権を獲得したスラヴィア・プラハ。迎えた開幕戦ではボデ／グリムト（ノルウェー）と引き分け、今節は初白星を目指して敵地での一戦に臨む。対するは、アヤックス（オランダ）を破って今大会白星スタートを切ったインテル。スラヴィア・プラハに所属する日本代表DF橋岡大樹は先発メンバーに名を連ねた。

試合は立ち上がりからインテルが主導権を握り、30分にスコアを動かす。スラヴィア・プラハのダヴィド・ドゥデラがバックパスに対してインテルが前線からプレス。GKインジフ・スタニェクが繋いだボールをラウタロ・マルティネスがボックス内でインターセプトする。ワンタッチでゴールに流し込み、ホームチームが先制した。

さらに4分後、最終ラインでボールを奪ったフランチェスコ・アチェルビがドリブルでピッチ中央を前進。インテルがカウンターに転じると、ボックス左角にポジションを取ったマルクス・テュラムへボールを送る。鋭いドリブルでマーカーを縦に突破すると、ゴール前への折り返しにデンゼル・ダンフリースが反応。橋岡も懸命に対応を試みるが、ダンフリースが合わせて追加点を挙げた。

以降もインテルが攻勢を強め、65分に大きな3点目をマークする。センターサークル内からピオトル・ジエリンスキがスルーパスを供給し、抜け出したテュラムがペナルティエリア左角でボールをキープ。バストーニが背後を駆け上がる形でオーバーラップし、テュラムのパスをダイレクトで折り返す。ゴール前に飛び込んできたラウタロが押し込み、スラヴィア・プラハを突き放した。

その後、橋岡は83分に交代。そのまま試合は3－0で終了し、インテルがCL連勝を飾った。次節、インテルは10月21日にアウェイでユニオン・サン・ジロワース（ベルギー）と対戦。スラヴィア・プラハはその翌日にアウェイでアタランタ（イタリア）と対戦する。

【スコア】

インテル 3－0 スラヴィア・プラハ

【得点者】

1－0 30分 ラウタロ・マルティネス（インテル）

2－0 34分 デンゼル・ダンフリース（インテル）

3－0 65分 ラウタロ・マルティネス（インテル）



