新しい学校のリーダーズ「会えない日もずっと考えちゃう」…15歳リスナーへの“神対応”回答が「そのまま考えちゃって」

＜リスナーからのメッセージ＞

8月22日の「ワイルドバンチ」（「WILD BUNCH FEST. 2025（ワイルドバンチフェス）」@山口きらら博記念公園）に参加しました！ 今回リーダーズ先生のライブを初めて生で観ました。ものすごく楽しかったです！ このリーダーズLOCKS!は何回か聴いていたし、フェスのライブ映像も何回か観ていて、ものすごく熱く、楽しそうなライブだなと思っていました。

そして、実際にライブを観ると、ほんっとにあっという間でより虜になりました！ 自分は「Tokyo Calling」のときに、拳をあげる振りが特に好きでした！ 今回は、お父さんとその友達の人と行ったんですが、ライブが終わると「リーダーズ楽しかったなあ～」と言ってくれて嬉しかったです！（17歳）

＜リーダーズからのメッセージ＞

KANON：嬉しい。山口の子なんだもんね。WILD BUNCH FEST山口でした。

SUZUKA：確かにな、嬉しいな。

MIZYU：初めて来て、こんなに熱いメッセージくれてめちゃめちゃ嬉しいです。

MIZYU：AGデビュー。

KANON：AGデビューしたんだね。

KANON：ね、やっぱ夏フェス出会いがありますね。

SUZUKA：これからもわしらのワンマンとかに来てね、お父さんと。

MIZYU：拳あげようね。

＜リスナーからのメッセージ＞

会えない日もずっとリーダーズのことばかり考えちゃってる〜。こんなときはどうしたらいいですか〜？（15歳）

＜リーダーズからのメッセージ＞

KANON：かわいい。

MIZYU：以上です。

SUZUKA：15歳やもんね。

MIZYU：15歳、ほんとね、もうずっと考えちゃってるって。

SUZUKA：かわいいね。

MIZYU：かわいい。

SUZUKA：一瞬、45歳ぐらいの人が言ってるのかなって。

KANON：なんでよ〜！

MIZYU：15歳だから中学生かな。

KANON：こんなときはどうしたら良いですか？ だって。考えちゃうんだよ。

SUZUKA：いや、そのまま考えちゃってて。

RIN：考えることをやめなくて良いんだよ。

SUZUKA：考えまくって、考えまくって、疲れ果てて寝てほしい。

MIZYU：夢のなかでもね。

SUZUKA：で、ちゃんとわしらに会える機会をなんか作ってくれたら、その日がまた来るから。

MIZYU：北海道の「すゝむツアー」（新しい学校はすゝむツアー）では私たちに会えたのかな？

KANON：確かにね〜！ 会えたのかな？ 来てくれたのかな？

MIZYU：会えてたら良いよね〜！ これからもその思いを絶やさず、常に考えちゃっててください。

SUZUKA：よろしくお願いします。

MIZYU：みなさま、メッセージありがとうございました。

