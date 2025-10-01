10月の運勢★生年月日のバースデー・ナンバーで占う！あなたの運命を変える「タロット占い×数秘術」

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「タロット占い×数秘術」2025年10月の運勢。TOKYO FM＋では、今日の運勢、今週の運勢、今月の運勢、血液型占い、心理テストなどを配信中！ この記事では、生年月日から導き出される「バースデー・ナンバー」から、あなたの運勢を見ていきます。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）数秘術でのバースデー・ナンバーは、厳密には「誕生日の日にちだけ」をさしますが、この占いでは便宜上、月日を足したものをバースデー・ナンバーと呼びます。誕生日の月と日を足して、1桁になるまで足し続けてください。（例）8月16日8＋1＋6＝151＋5＝6よって、8月16日生まれの人のバースデー・ナンバーは「6」です。それでは、バースデー・ナンバーごとの運勢を見ていきましょう。私生活で秩序やルールを整える必要があるときです。部屋の片付けや生活リズムの見直しなど、小さな改善が安心につながるでしょう。安定した基盤があるからこそ、日常に余裕が生まれ、趣味や遊びをより楽しめるはずです。学びの場で大きな衝撃が走るときです。これまで信じていた方法や考え方が崩れる可能性があります。しかし、それは破壊ではなく、新しい学びを築くための土台になるでしょう。混乱を恐れず受け入れることが成長を促します。出会いの場面で心を閉ざしすぎると良縁を逃すときです。守りに入りすぎず、安心して自分を見せることで相手も心を開くでしょう。手放す勇気が新しい縁を呼び込み、良い出会いとなるはずです。友人関係に温かい実りが訪れるときです。相手に優しさを注ぐことで、それがそのまま自分にも返ってきます。遊びや会話のなかに安心と喜びが生まれ、絆が一層深まるでしょう。虚勢を張らず、自然体で接することがポイントです。精神的な成長に転機が訪れるときです。偶然のような出来事が、実は大きな導きとなって心を揺さぶるでしょう。新しい価値観や信念が芽生え、人生を支える精神的基盤になれば、その後の人生が大きく変わるかもしれません。思いがけないスピードで金銭の流れが動くときです。支払いが重なることもありますが、同時に収入のチャンスも舞い込みます。動きを止めず即断即決で対応することで、お金の循環がスムーズに回り始めるでしょう。職場での迷いや不安が少しずつ晴れていくときです。曖昧だった人間関係や業務の不透明さが解消され、前進の道が見え始めます。完全に安心するには時間がかかりますが、冷静に状況を観察すれば誤解も解けていくでしょう。人とのつながりが健康に直結するときです。孤独を抱え込むと体調は崩れやすいですが、信頼できる人と時間を共有するだけで心が軽くなります。ときに笑顔や会話は薬以上の回復力を持ち、生活の活力を取り戻すきっかけとなるでしょう。恋において、相手との距離をあえて取ることが大事なときです。静かに自分の気持ちを見つめ直すことで、本当に求めている相手が誰なのかが明確になるでしょう。焦って答えを出すより、一歩下がって考える姿勢が誠実な選択につながります。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となります。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができます。