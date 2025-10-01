バルセロナに所属するスペイン代表MFペドリが10月1日に行われるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節パリ・サンジェルマン（PSG）戦に向けて意気込みを語った。9月30日、スペイン『マルカ』が同選手のコメントを伝えている。

両クラブの前回対戦は2023－24シーズンのCL準々決勝。当時バルセロナはファーストレグを敵地で3－2と先勝したものの、セカンドレグを1－4で落とし、準決勝進出を逃している。これ以来の顔合わせとなり、ペドリは「厳しい試合だったので、今回はリベンジを果たしたい」と意気込みを示した。

また昨シーズンの王者PSGとの対戦については「彼らは最高のチームの一つであり、昨シーズンからその実力を見せつけている。素晴らしい試合になるだろうし、ピッチでは楽しみたいと思っているよ」と語った。

バルセロナも負傷者が多発している状況ではあるが、オランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングがおり、他にもマルク・カサド、マルク・ベルナルと有望な若手選手も控えている。対してPSGもポルトガル代表MFヴィティーニャ、同MFジョアン・ネヴェス、スペイン代表MFファビアン・ルイスと中盤に屈指のメンバーを揃える。ハイレベルな中盤での攻防が予想されるなか、ペドリは以下のように試合展開を予想している。

「両チームともボールを保持したいと思っているはずだ。中盤を制したチームが試合の大部分を支配するだろう。（ハンジ）フリック監督が就任して以降、我々は勇敢なチームとなっている」

バルセロナ対PSGの一戦は日本時間2日4時開始を予定している。

【動画】バルセロナがCL第1節で勝利！



