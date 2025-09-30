サウナ付き宿泊施設「JIKON SAUNA TOKYO」(東京都青梅市)が花王「サクセスRESIL」とのコラボイベント「FEEL RESIL @ JIKON SAUNA TOKYO」を開催した。有名インフルエンサーも訪れた本イベントに潜入し、サウナ初心者の筆者が極上の“ととのう”を初体験してきた。

どんなコラボ?

「サクセスRESIL」は花王が展開するシャンプーとコンディショナーのブランド。弾力や回復力、復元力を意味する英単語「Resilience」(レジリエンス)が名前の由来だ。ストレスや環境ダメージにさらされる20～40代男性の髪や頭皮をケアし、「しなやかで弾力感のあるハリ・コシ髪(レジリエントヘア)」の実現を目指すヘアケアアイテムとなっている。

一方の「JIKON SAUNA TOKYO」は、2025年1月に築150年以上の古民家を改築して誕生したサウナ付きの宿泊施設。「今、この瞬間」という意味の禅語「而今」(じこん)の精神をコンセプトにしている。施設を手がけるHIDANE代表取締役の鈴木翔さんは、「サクセスRESILの世界観とJIKON SAUNA TOKYOのコンセプトは親和性が高い」と話す。

夏季利用率が約9割に達したという人気施設「JIKON SAUNA TOKYO」

それもあって、施設のシャンプーとリンスに「サクセスRESIL」を採用するなどしていたそうだが、あらためて「サクセスRESIL」の世界観を表現できないかと模索し、開催に至ったのが、五感の全てで「レジリエンス」や「バンブー」を感じることができる今回のイベント「FEEL RESIL @ JIKON SAUNA TOKYO」だ。

サクセスRESILの世界観は“ととのう”に通ず?

「FEEL RESIL @ JIKON SAUNA TOKYO」の参加者は有名インフルエンサーやモデル・美容ジャーナリストら6名。主なコンテンツは全員が参加する坐禅やサウナの体験型イベントと、参加者から3名が登壇する「心が折れそうなとき、どうしてる?」がテーマのトークイベントの2つだった。トークイベントはインスタサウナメディア「サウナコレクション」で生配信された。

バタバタの展開も大盛り上がりとなったトークイベント「心が折れそうなとき、どうしてる? ～世代を超えたしなやかさのヒント～」。登壇者は写真左からモデレーターの山本幹太さん(JIKON SAUNA TOKYOオーナー/株式会社HIDANE代表)、「なこなこチャンネル」のこーくん、「シン・サウナ」著者/サウナ部長のカワちゃん、モデル・美容ジャーナリストの櫻井貴史さん。トークイベントの模様は「サウナコレクション」でアーカイブが公開中

コンテンツの中でもメインとなるのが、やはりサウナ体験。「JIKON SAUNA TOKYO」では蔵を改築してサウナが作られているが、「アースバッグサウナ」であるところが大きな特徴だ。

「アースバッグサウナ」とは、一般的に使われる木ではなく全面を土で覆って作られたサウナのこと。土は木よりも蓄熱性が高く、壁や床などにも熱を保つ効果があるという。

今回は「サクセスRESIL」が採用するバンブーの香りを使うロウリュやストレッチを取り入れたヒーリングサウナも用意された。

サウナ体験の様子

サウナ初心者としては「室内が暑くて息苦しい」イメージがあったのだが、「JIKON SAUNA TOKYO」のサウナに実際に入ってみると、あまり息苦しさを感じない。

これもアースバックサウナの特徴のひとつだ。通常のサウナのようにサウナストーブからの熱だけではなく、座面や壁面の土が熱を溜め込んでいるため、木のサウナよりも室温を上げる必要がないそうだ。加えて、熱が前面のサウナストーブのほか、座面や壁面からも伝わってきて、全身が熱に包み込まれているような感覚を覚える。

また、ロウリュの度にバンブーの香りが部屋に充満し、高いリラックス効果も感じられた。

芯まで体が温まった後は、「JIKON SAUNA TOKYO」自慢の井戸水かけ流し水風呂にドボン。いい感じに冷えた水風呂が火照った体を一気に冷やしていく。

サウナタイムとクールダウンを繰り返して心身を“ととのう”状態へと導いた後は、休憩スペースで思い思いのリラックスタイムへ。虫や鳥の鳴き声など、自然の音を楽しみながら非日常の時間を満喫すれば、心身ともに生まれ変わった気分だ。

ストレスや環境ダメージから回復し、しなやかに立ち上がる髪という「サクセスRESIL」の世界観を表現した今回のイベント。筆者にとっては初めての“ととのう”体験ともなったが、今回の体験は控えめに言って最高の一言だった。

残念な点を挙げれば、今回のイベントがゲストを招いて行われるクローズドなイベントであったこと。一般参加が可能なイベントの開催にも期待したいが……。そのあたりを鈴木さんに聞いてみると、「『JIKON SAUNA TOKYO』はスペース的に、たくさんの人が一度に入ることが難しいのですが、一般の方も参加して『サクセスRESIL』を体験していただけるイベントも検討しています。例えば、私たちは銭湯とコラボして、そこでは花王『キュレル』が使い放題、といったようなイベントも開催しています。そんな形で『サクセスRESIL』をより多くの人に体感してもらうイベントができないか、考えていきたいです」とのことだった。