大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、佐々木朗希投手がリリーフとして好投を見せている。ポストシーズンを前にいい意味で期待を裏切っているが、チームを率いるデーブ・ロバーツ監督にとっても想定外だったのかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群により5月から離脱していたが、球団との話し合いにより、マイナーでリハビリ登板をこなしていた9月中旬からリリーフに転向。その後2試合を投げメジャーに復帰すると、リリーフとして2登板、2ホールド、防御率0.00、被安打1、4奪三振と好投を見せてレギュラーシーズンを終えた。

同メディアによると、ロバーツ監督はリリーフ転向後の佐々木について「まるで別人のようだ。1、2イニング投げただけで、自信と確信が格段に増した。明らかに今年初めよりも調子が上がっている。出場できない日々、3Aでのプレー、リハビリ登板、そして復帰。数々の苦労があったが、彼はただチームを助けたいだけだ。彼の成長と成し遂げたことを、心から誇りに思う」と称賛。

一方、ポストシーズンでの起用法については「分からない。おそらく2イニングが上限だろう。しかし、他の投手たちの状況や彼の様子を見て話し合うつもりだ。しかし、確かなことは言えない。状況は流動的だから、様子を見なければならない。現時点では、何も決定したくない」と明言は避けたという。

