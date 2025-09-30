レギュラーシーズンの最終盤を迎えている2025年のプロ野球。ポストシーズンに向けて、戦力がほぼ固まりつつある時期といえる。その一方で、余剰戦力となって一軍での出場機会が限られている選手も少なくない。ここでは一軍での出番が少ない中日ドラゴンズの選手を紹介したい。

根尾昂

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／85kg

・生年月日：2000年4月19日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2018年ドラフト1位（中日）

投手転向4年目の今季はリリーフに専念するも、一軍で結果を示せなかった根尾昂。6月以降は一軍登板がなく、厳しい状況に置かれている。

大阪桐蔭高では投打の中心を担い、3年時の甲子園春夏連覇に貢献。迎えた2018年ドラフト会議では4球団から1位指名を受けるなど、鳴り物入りで中日ドラゴンズに入団した。

内野手としてプロ入りしたが、高卒4年目の2022年に投手へ転向。同年は救援を中心に25試合に登板し、1ホールド、防御率3.41を記録した。

翌2023年は先発投手の土台を作るため、シーズンの大半をファームで過ごしたが、シーズン終盤には一軍の先発マウンドに上がり、2試合の登板で防御率0.71をマーク。

しかし、昨季は苦しい投球が続き、3試合の一軍登板に終わった。今季は中継ぎに転向したが、一軍では4試合の登板で防御率7.94と低調な数字に。

ファームでは39試合登板、3勝2敗1セーブ、防御率2.41と結果を残しているだけに、なんとか現状を打破したいところだ。

【関連記事】

【了】