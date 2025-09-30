賀喜遥香「乃木坂46って晴れ女が多いんですよ！」1日目＆2日目は台風予報も…奇跡的に開催できた「真夏の全国ツアー2025」東京公演を振り返る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。9月25日（木）の放送では、9月4日（木）～7日（日）に明治神宮野球場で開催された「真夏の全国ツアー2025」東京公演に参加した生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「僕は神宮の1日目と2日目に参加させていただきました。両日ともに台風の影響で雨風が心配でしたが、天気も耐えてくれて最高のライブでした！ 2日目には、おそらく推しの遥香先生からファンサをもらえて、とてもいい思い出になりました。今回は“全員がヒロイン”ということで、一人ひとりが自分の個性や強みを発揮された最高のパフォーマンスでした。これからも“ライブにたくさん参加したい！”と改めて感じました」（兵庫県 21歳）

◆「みんなをキラキラヒロインにしたい！」

賀喜：今年のツアーは“全員がヒロイン”というテーマを掲げてまわらせていただきました。私が今夏にリリースした39枚目のシングル「Same numbers」でセンターを務めたので、私がツアーの座長という立場でもあるんですけど、座長って、やっぱり目立つというか、今までは「座長として真ん中で引っ張っていくぞ！」みたいな役割が多かったんですけど、乃木坂46は今39人いて、1回のライブって2時間ぐらいだから、そのなかで全員がピックアップされることって、時間的にもなかなか難しかったりして。

だから「私が引っ張っていかなきゃ！」と思いつつ、今年は「絶対にみんなをキラキラヒロインにしたい！」っていう思いでまわらせていただきました。あと、6期生のみんなは今年が初めての全ツで、初めてって大きいじゃないですか？ 私も初めてツアーに参加したときのことは今でもめちゃくちゃ覚えているし、そのときの景色って今でも忘れられないんですよ。だから、「6期生のみんなの最初の思い出をすごくいいものにしたい」と思ってまわったので、「最高のパフォーマンスでした」と褒めていただいて、すごくうれしいです。ありがとうございます！

2日目に「台風が東京に直撃します」っていう予報が出ていたんですよ。だから、2日目はどうなるか分からないということで、スタッフさんがいろんなパターンを考えてくださったんです。

雨風が危なくて開催できないとか、配信だけでも皆さんにお届けする形とか。本当にいろんなことを考えて「ライブができたら奇跡」っていうぐらいの気持ちでいたんですけど、実際に当日を迎えたら、リハ中は雨が降っていたけど、本番前になったら晴れて！ なんなら月まで見えちゃって「すごい!!」って（笑）。

乃木坂46って晴れ女が多いんですよね。キャプテン（梅澤美波）とか、にゃん（井上和）とかもバチバチの激晴れ女なので、乃木坂46の晴れ女たちの力で（台風も）どこかに飛んでいきました（笑）！

そのおかげで2日目、こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）とか「SCHOOL OF LOCK!」の職員（スタッフ）の皆さんに見てもらえたりしてうれしかったんです。2日目って奇跡だらけだったんですよ～！

