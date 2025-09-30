ベンフィカは30日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節でチェルシーの本拠地に乗り込む。同試合前日の29日、ベンフィカを率いるジョゼ・モウリーニョ監督が前日会見に出席し、“かつてのホーム”に戻る上での心境を明かした。イギリスメディア『スカイスポーツ』が同日付けで前日会見の様子を伝えている。

現在62歳のモウリーニョ監督が若き日に母国ポルトガルを離れ、イングランドで新たな挑戦をスタートさせたのが2004年夏のこと。当時、ロマン・アブラモヴィッチ前オーナーのクラブ買収により、チェルシーが“メガクラブ”として欧州中の注目を集める存在となったなか、モウリーニョ監督は母国外で初の監督業を経験した。

就任初年度の2004－05シーズンは、プレミアリーグで勝ち点「95」を獲得し、圧倒的な強さを見せてクラブを50年ぶりのトップリーグ優勝へ導くと、翌シーズンにはプレミアリーグで2連覇を達成。インテル、レアル・マドリードを経て、2013年夏にはチェルシーでの“第2次政権”がスタートし、復帰2年目の2014－15シーズンには、プレミアリーグとキャピタル・ワン・カップ（現：カラバオ・カップ）との2冠を成し遂げた。

1992－93シーズンにプレミアリーグが開幕して以降、チェルシーは5度の優勝を経験しているが、うち3度はモウリーニョ監督の下で成し遂げた成果だ。第1次政権では、チェルシーの本拠地『スタンフォード・ブリッジ』でプレミアリーグ無敗を維持しており、第2次政権も含めると、77試合連続無敗という記録も樹立していた。

そんな“スペシャル・ワン”が、今節は敵将として『スタンフォード・ブリッジ』に帰還する。モウリーニョ監督は今年8月29日、シーズン開幕直後ながら、当時率いていたフェネルバフチェのとの契約解除が発表されていた。だが、解任から1カ月も経たずに、今度は母国ポルトガルでベンフィカの新指揮官に就任。かつて、2000－01シーズンに自身のキャリアの中で初めて監督を務めたクラブに、約25年ぶりに帰還していた。

モウリーニョ監督は既にベンフィカの新指揮官としてプリメイラ・リーガで3試合を指揮しているが、CLの舞台に立つのは今回が初。ベンフィカは16日、ブルーノ・ラージ前監督の体制下でリーグフェーズ第1節を戦っていたが、当時はカラバフに2－3と敗北。今節は、今季のCLで初白星を狙うゲームとなる。

かつて、数々の白星を手にした『スタンフォード・ブリッジ』への凱旋を前に、モウリーニョ監督は「もちろん、私は永遠にブルーズの一員だ」と発言。チェルシーとの“結び付き”については変わらない事実であるとしつつ、現在はベンフィカの指揮官であることを強調した。

「私はチェルシーの歴史の一部であり、チェルシーも私の歴史の一部だ。私はチェルシーがビッグクラブとなる手助けをし、同時にチェルシーは私をジョゼとして成長させてくれた。ただし、今の私はブルーズではない」

「なぜなら、私が『ブルーズではない』と言う時、それは私が明日、行うべき仕事について語っているからだ。今の私の仕事はベンフィカを勝利へ導くこと。それは理解して欲しい」

また、“ファン”として近年のチェルシーを見ていたというモウリーニョ監督は、「正直なところ、外部から見て、疑問符を付けざるを得ない悲しい時期があった」と告白。「チェルシーはクラブとしてのアイデンティティを失ったように見えた。しかし昨シーズンは遂に軌道修正がされた。エンツォ（・マレスカ監督）が持ち込んだアイデアは、クラブが掲げる哲学に完璧に合致したように思えるよ」と、マレスカ監督体制のチェルシーを称え、今夏に開催されたFIFAクラブワールドカップ2025を制したことが、ポジティブな方向に作用しているとの意見を主張した。

「カンファレンスリーグはビッグクラブにとっては容易な大会だろう。私もローマで優勝することができた。ただし、クラブワールドカップについては、チャンピオンズリーグの方が重要だと主張する者もいるが、（ユニフォームに縫い付けられる）あのワッペンは大きな意味を持つ。全クラブにとって、初の優勝だからだ」

「クラブワールドカップのタイトルが、信頼と自信の基盤となった。私ののようなファンのレベルでも、その変化を感じている。雰囲気は完全に変わった。失望と疑念の時期はあったが、今は幸福と信頼の時代だ」

ベンフィカがチェルシーのホームに乗り込むゲームは、日本時間で30日の28：00（10月1日の4：00）にキックオフ予定だ。