「中学校の同級生で組んで15年やってきたけど…」OKAMOTO'Sオカモトショウが明かす新曲「今ここで」に込めた思い

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。9月24日（水）の放送は、ロックバンド・OKAMOTO'S のオカモトショウさん（Vo.）が登場！ 9月23日（火・祝）に配信リリースしたデジタルシングル「今ここで」や現在開催中の全国ツアー「OKAMOTO'S LIVE TOUR 2025-2026 4EVER NOW」について伺いました。

◆ニューシングル「今ここで」誕生秘話

れなち：OKAMOTO'Sは、デジタルシングル「今ここで」が9月23日に配信リリースされました！ このタイトルは、どういう思いを込めてつけられたのですか？

ショウ：去年は、47都道府県ツアー「OKAMOTO'S 15th Anniversary FORTY SEVEN LIVE TOUR -RETURNS-」をやったり、ハマくんが休んだり、僕らもいろいろありまして。

中学校の同級生で組んで15年やってきたけど「バンドって、いつまでも続けられないよな」「一緒にやれていることが奇跡だな」と思ったんですよ。だから、一瞬一瞬を大事にしたいし、立っているステージも“これで最後になってもいい”と思えるようにやらないと、何かあったときに後悔しちゃうなと。そういうことを改めて思って、今16年目に入り、その思いを形にしました。

れなち：バンドって絶妙なバランスでできていますよね。

ショウ：多分、そこにロマンがあるんでしょうけどね（笑）。ビジネスとして集まっているわけでもないし、楽しいと思っているからやっているし、そもそも健康じゃないとできないとか（笑）。そういうことも全部含めて、続けられている状態って本当に奇跡だと思います。

◆オカモトショウがアイラインを引き始めた理由

―――ここでOKAMOTO'Sの新曲「今ここで」をオンエア♪ すると、ダレハナの後に放送しているワイド番組「THE TRAD」の水曜・木曜パーソナリティでもあるハマ･オカモトさんが急遽ダレハナに参加！

れなち：OKAMOTO'Sは、9月22日（月）からツアー「OKAMOTO'S LIVE TOUR 2025-2026 4EVER NOW」が始まりました。今回は10枚目のアルバム『4EVER』を携えて全国20ヵ所を回られていますが、ツアーはいかがですか？

ショウ：去年の47都道府県ツアーは、15周年のツアーでもあって“ザ・ベスト”な選曲で回ったんですけど、今回は、そのツアー中に出したアルバムのツアーであり、「ここから新しい俺たちだよ！」っていう心機一転のツアーなので「4EVER NOW」というタイトルにして、内容も不安になるくらいガラッと変えたんですけど、評判が良くて“よかった〜”っていう段階です（笑）。

れなち：ここで、リスナーさんから質問が届いています。「最近、ライブのときにアイメイクをしていますが、何かこだわりはありますか？」

ショウ：これはジャケをぜひ見てほしいんですけど、僕の目力がすごいんですよ。ライブでも、これぐらいの目力が欲しいと思ってアイラインを引き始めました。

れなち：ハマさんは気づいていました？

ハマ：楽屋も一緒なので当然気付きますけど、自分はやったことがないので「失敗したらどうするんだろう？」とか「難しくないのかな？」って。

れなち：ハハハ（笑）。ちなみにハマさんはやらないですか？

ハマ：やらないでしょ（笑）。メイクをするバンドは多いですけど、ウチのバンドはしないので。

ショウ：そう、俺が初めてで。

れなち：ハマさんがメイクしているところも見たい！

ハマ：もしかしたら、ツアーが終わる頃には全員しているかもしれないです（笑）。

れなち：楽しみにしています（笑）！

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM