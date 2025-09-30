沖縄・古宇利島から屋我地島＆古宇利大橋の景観を一望！今年3月にオープンした“リゾート型ホテル”とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。9月27日（土）の放送は、大和ハウスリアルティマネジメント広報宣伝部の白井奈美（しらい・なみ）さんをお迎えして、今年3月にオープンしたリゾート型ホテル「BATON SUITE 沖縄古宇利島」について伺いました。佐原：旅に出ると、つい観光やアクティビティに予定を詰め込んでしまいがちですが、近年は“何もしないこと”を目的とした休暇のスタイルが注目されています。そんな休暇スタイルを実践するなら沖縄県がベスト！ 今回は、大和ハウスリアルティマネジメントの白井さんに沖縄のホテルについて話を伺いました。白井：今年3月にダイワロイネットホテルズが手がける初のリゾート型ホテル「BATON SUITE 沖縄古宇利島」が開業しました。沖縄本島北部に位置する離島・古宇利島（こうりじま）は、エメラルドグリーンの海に囲まれた自然の楽園です。白井：海を望む高台に建つ「BATON SUITE 沖縄古宇利島」は、35室すべてが67㎡以上のスイートルームという贅沢仕様。バルコニーやバスルームからは、本島との橋渡し役となる屋我地島（やがじしま）と、そこからつながる古宇利大橋の景観を一望できます。滞在中は、充実の環境のなかで“何もしない休日”をたっぷりと満喫できることはもちろん、10月いっぱいまで利用可能な屋外プールで、古宇利大橋を背景に泳いだり、チェアでのんびり過ごすこともできます。夜は午後8時までライトアップされ、幻想的な光景がリゾート気分を盛り上げてくれます。また、体の緊張をゆるめたいときは、宿泊者専用で予約制の「BATON SUITE SPA」へ。沖縄ならではの素材を取り入れた穏やかな施術に身を任せれば、心までほどけていきます。ホテル周辺の自然も魅力的です。朝だけでなく夕暮れ時もおすすめで、水平線へ沈む夕陽を見送った後に大自然のプラネタリウムが楽しめます。心身を労り、穏やかに流れる風景に身を委ねる……“何もしないこと”が、こんなにも深い癒やしになることに気づく旅となるはずです。そんなかけがえのない時間を「BATON SUITE 沖縄古宇利島」で過ごしてみませんか。＜番組概要＞番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESSパーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）放送日時：毎週土曜7:25～7:30番組サイト：https://audee.jp/program/show/58664