楽天の吉野創士が30日のロッテ戦でプロ初安打を放った。

吉野は0－1の8回無死走者なしの第3打席、高野脩汰が2ボール1ストライクから投じた4球目のストレートをセンター前に弾き返した。

吉野は球団を通じて「あまり覚えていないです。でもその打席は自分の中で「いけるかも」という感覚があり、それがうまくはまってくれてよかったです。今日は家族が見に来てくれているのでその前で打つことができてよかったです。これからは1本でも多く打てるように頑張ります」とホッとした表情で話した。