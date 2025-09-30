新しい学校のリーダーズSUZUKA「タイタニックほどでかくないと思うけど…」リスナーが乗る想像した“船の規模”は？

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。9月23日（火・祝）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。RIN：「AG Reading！」。タイトルはついてるんですけど、普通に届いたメッセージを紹介していくコーナーでございます！昨年11月に逆電させていただいた者です！ 逆電でお話した航海士になる夢を叶えるために、幕張でのライブの直後からお盆明けまでの1ヵ月間、海の上での乗船実習に行っていました！いつもみんなにパワーを届けてくれてArigato！ 今年は青春部ツアーは全部行って、幕張も行ってフェスも行って、ライブ三昧の日々を過ごしています！ リーダーズ先生のライブはいつも楽しくて毎回パフォーマンスに圧倒されています！「新しい学校はすゝむツアー」も行きます！（20歳）KANON：嬉しいね。MIZYU：すごい、１ヵ月海の上で過ごしてたんだね。SUZUKA：早速やったね。MIZYU：１ヵ月か。SUZUKA：しかも、幕張も来てくれて、フェスも来て、青春部ツアーも来てくれて。MIZYU：飽きないでくれて嬉しいですね〜。RIN：海の上の1ヵ月って、どのぐらいの規模の船なんだろうね。KANON：確かに。SUZUKA：ちっちゃめだったらけっこうぷかぷかしちゃうやん。普通にデカめの船のほうが良いよね。MIZYU：だって寝たりとかもできるような、生活ができるってことだもんね。SUZUKA：ある程度でかいやろな。タイタニックほどでかくないと思うけど、魚釣るぐらいとタイタニックの間ぐらいかな？MIZYU：けっこう幅広いな！SUZUKA：いや、これからも頑張ってほしいね。MIZYU：一緒に頑張りましょうね。RIN：進んでいきましょう。KANON：頑張ってね。安全にね。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info