ヤクルトが2点差でＤｅＮＡに勝利

先発投手：ヤクルトは山野太一が6回1失点の好投（8安打5奪三振）、ＤｅＮＡのＡ・ケイは2回0失点で敗戦投手 得点経過：1回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 2回表：ヤクルトが1点を追加 3回表：ヤクルトが2点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの筒香嘉智が1本塁打、2打点の活躍、蝦名達夫が1本塁打の活躍、ヤクルトの村上宗隆が1本塁打、2打点の活躍。

