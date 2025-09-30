電動ルーフの次は窓が・・・ポルシェ・ボクスターのトラブル｜『Octane』UKスタッフの愛車日記

『Octane』UKスタッフによる愛車レポート。今回は、グレンが愛車の1999年ポルシェ・ボクスターの窓にまつわるトラブルをレポートする。

読者の皆さんは覚えてくれているかもしれないが、私のボクスターの電動ルーフに昨年ちょっとした不具合が出た。幸いなことに、ヘッダーレール用のマイクロスイッチの交換で修理することができた。これは別のボクスターの中古のラッチモジュールから取り出したものだ。そのときは私の友人であるスチュワート・テンプルトンがすべての作業をしてくれた。

その後の数カ月間は順調だったものの、数回だけウィンドウにトラブルが発生した。ルーフを開けようとすると、ラッチに触っていないにも関わらずウィンドウが下がってしまうのだ。

しかもフロントガラスにはひびが入っていたし、車検も迫っていた。でも大丈夫、保険で何とかなるはずだ。RH・スペシャリスト・インシュランス社の私の保険で、追加の免責金額を払えば、地元の専門業者を利用できることになっている。ところが、その業者は折り返しの電話で、適合するフロントガラスを入手するのが難しい、と伝えてきた。なので、紹介された業者、ナショナル・ウィンドスクリーンズ社へ向かった。出張業者はこれまでの経験では一長一短があったが、最寄りの営業所（車で20分ほどのノーザンプトン）に連絡してなるべく早く行きたい旨を伝えたところ、すぐに予約が取れた。おかげで時間を無駄にせずに済んだ。

整備士のマット・アロースミス氏は、古いガラスをすぐに取り外し、開口部を丁寧に手入れしてくれた。新しいガラスを取り付ける前には徹底的に清掃し、内蔵のラジオアンテナが正しく接続され、問題なく作動することも確認した。前回の点検で、とても重要な固定クリップがすべてなくなっていることが分かっていた（おそらくプロとは言えないレベルの、以前の交換作業のせいだろう）。純正の新しいクリップが取り寄せられていたが、追加費用は一切かからなかった。

丁寧かつプロフェッショナルな作業で、すべてが順調に3時間で完了した。視界がクリアになったのは、とても素晴らしい。それに、この辺りではよく受信が難しくなるラジオ4の電波の入りが、以前よりずっと良くなっていることにも気づいた。

唯一の問題は天候だった。突然の豪雨に見舞われ、ご想像の通り、またあのウィンドウの不調が発生したのだ。今度は上がらなくなった！ボクスターは、豪雨の中でルーフを開けていても、ウィンドウを閉めれば、走り続けている限り濡れずに済む。逆にルーフが閉じた状態で、ウィンドウを下げたまま行ったどうなるか？

…ダメだった。ずぶ濡れになった！

とにかく、ボクスターは翌日スチュワートのところに運ばれ、無事に車検を通過し、同時に整備も行われた。ブレーキを含むすべてのフルードが交換された。少しばかりの遅れも生じたが… 純正の新しいマイクロスイッチは入荷待ちの状態、そしていくつかのサードパーティ業者では「在庫あり」と表示されていたが、実際にはそれらも「特注扱い」だったことが分かったのだ。そこで、中古だが使用可能なマイクロスイッチを取り付けたところ、すべてが再び完全に動作する状態になったことをご報告しておく。

文：Glen Waddington