「東京は慣れすぎると面白くないと思う」 Saucy Dog石原慎也 今年上京した10代リスナーへ贈ったリアルな言葉とは？

3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。

9月23日（火）の放送では、なかなか関東の生活に慣れずに悩んでいる生徒（リスナー）と電話をつなぎ、石原がアドバイスを送りました。

石原：生徒のみんなの普通を受け止めるSaucy LOCKS!のメイン授業、「普通にしんどい」！今ちょっとしんどいなと思ってる生徒と話をしていきます。まずは書き込みを紹介します。

＜リスナーからのメッセージ＞

今年、関西から埼玉へ引っ越してきたのですが、いろいろ慣れないことが多いです。

初めて埼玉で関東の方とお話ししたときに、マクドナルドのことを「マック」と言ったり、「そうなんだ」とあいづちを打ったりなど、標準語に驚きました。道が分からなくなって「マクドの隣ですか？」と駅員さんに聞いたとき、「はい、マックの隣です」と言い直されました。関東に慣れずに普通にしんどいです。関東に慣れるにはどうしたら良いと思いますか。（18歳）

石原：いや、なんか久々にこういう質問良いっすね。俺も関西にいたんでね、5、6年ぐらい。ちょっと気持ちはわかると思いますが。それではお話していきましょう！

――ここでリスナーと電話をつなぐ。

石原：もしもし！

リスナー：もしもし、ラジオネーム「上玉ガール」です。

石原：上玉ガールは、大学進学で埼玉に来たの？

リスナー：そうです。大学でずっと京都のほうに住んでました。小学校からずっと陸上漬けの日々で、もう地元にずっと残りたいって思ってたんでけど。将来スポーツチームとかでスポーツ栄養士として働きたくて、その夢を叶えるなら関東のほうが良いかなと思って、埼玉に行きました。

石原：めっちゃ良いと思うけどな！ 関西弁は普通に。方言の感じめっちゃ良いと思うけどね。

リスナー：大学で関西出身なのは自分1人だけなので、すごい方言指摘されて、「くすぐったい」って関東の人は言わはるんですけど……「こしょばい」って。それで友達に怒られたのがすごい印象的で、なんかも標準語にすごい慣れなくて。

石原：そんな怒ることかな(笑)。「“くすぐったい”な！」って言われたの？

リスナー：はい。

石原：いや、怒ることかな？ でも俺も、島根から大阪に進学したことがあんのね、専門学校のときに。関西弁の「なんとかやん？」のことを、「なんとかだがん？」って言うのよ、島根って。で、「ガン!? ガン!?」って、いじられたりとか(笑)。いじられてたから、ちょっと馴染んできて「せやねん」とか言い始めたら、「しんちゃんが“せやねん”!?」みたいなこと言われてたりして、「もうええやん」みたいなね(笑)。全然それはそれで面白かってんけどね、俺は。

リスナー：そうですね、自分も、方言はかわいいとか言ってもらえるんで、良いんですけど、電車とかがとにかく大変で。埼玉スタジアムに行ったときに、フリーマーケットに行ったんですけど、そこでおじちゃんと仲良くなって、るんるんで帰ってたんですよ。でも、スマホの充電がなくなっちゃって、帰り方が分かんなくなっちゃって……。行きと同じ行き先の電車があると思って乗って、そのまま寝てたらいつの間にか舞浜に着いてて。池袋とか新宿に行くと、待ち合わせに30分とかかかっちゃったりして。

石原：新宿は東京の人でも迷うよ。

リスナー：そうなんですか？

石原：京王新線、小田急線、山手線いっぱいあんの。線がありすぎて、俺も30分ぐらい普通にかかるかも。大丈夫よ、ほんと。それに、「慣れるにはどうしたら良いですか？」って聞いてくれてたやんか？ 慣れていった人から飽きちゃうと思うな、東京に。

リスナー：なるほど。

石原：だから、慣れない楽しさ、充電切れてわからへんかったら冒険する楽しさ、みたいなのを持ち続けてたらずっと楽しいと思うけどな。ちなみに、逆に関東に来て良かったって思えることはある？

リスナー：良かったって思うことは、自分の地元が熊とか猪（の肉を）とか売ってるような、ほんとに山の麓で。カラオケとか（店まで行くのに）もう1時間かかっちゃったりしてて。

石原：カラオケに1時間!?

リスナー：今はもう5分くらいで着くし、物価も安くて。スーパー行って、もやし見たら、京都やったら安くて30円してたもやしが15円で買えて。

石原：それ安いな。東京でそんな安いとこあったっけ？

リスナー：いや、びっくりしました。マルエツってとこなんですけど。

石原：えー！ マルエツとかって、15円とかでもやし買えんねや！ お安いね、物価安いのか。

リスナー：あと、こっちの人は車もすごい止まってくれて、信号ない横断歩道でもすぐ止まってくれて、めっちゃ感動してます。

石原：そうだね。確かにそういうマナー守れてる人多いよね、こっちの人って。ちなみに、今「しんどいな」みたいなことってまだありそう？

リスナー：しんどいのは、ほんとに京都の雰囲気と関東の雰囲気が違くて、当たり前だった日常が全部違うから、全てのことに気疲れしちゃって。

石原：気疲れな。夜寝れれへんかったりするん？

リスナー：夜はほんとに寝れなくて、寝ずに学校行く日とかもあります。

石原：ホームシックは？

リスナー：いや、それはならないんですけど、こっから4年間、関東にいるのに、もうどうやって慣れていこうかなとか、すごい考えてしまって。

石原：慣れへんことが不安なんだ、なるほどな。ちなみに友達はいるん？

リスナー：友達は、一応います。

石原：あー！ 良かった。友達とは、普段どういう話すんの？

リスナー：ライブの話とか。大学でも部活に入ってるので、部活の話とかいろんな話して、自分ん家に来てワイワイしたりして楽しんでます。

石原：めっちゃ良いやん。良い大学生活送ってる？

リスナー：送ってます！

石原：良いな！ でも、そう思ったら、ほんとに全然心配ないっていうか、不安だから寝られへんかったりとか、しんどいなって思うんやろうけど、不安にならないでも良いことでもあるなと思ってて。どうやったら心配じゃなくなるんかやな。都会に慣れるよりも、慣れない自分に慣れるっていうか、慣れない自分を認めてあげれる方が、良いような気もするな。なんか慣れてほしくないもん。

リスナー：地元の子にも言われます、慣れてないって。

石原：「魂売った」とか言われるもんな(笑)。

リスナー：「染まったら帰ってこんといてな」とか(笑)。

石原：おもろ！ 友達おもろいな〜。そうやな、そのままのほうが良いような気がする。上玉ガールは、俺が今この電話越しに聞く限りだと、ほんわかしてて柔らかい感じに思えてるんだけど、慣れていったらその感じも薄れてくるかもしれへんし、そのままの上玉ガールでいてほしいなと思いますけどね。自分らしく。ありがとうね！ 話してくれて。

リスナー：はい、こちらこそありがとうございます。

石原：頑張ってね。

リスナー：ありがとうございます。

（通話を終えて……）

石原：上玉ガール、頑張ってほしいですね。でも俺、さっきも言ったけどね。慣れすぎると東京って面白くないと思う、あんまり。よく東京出身の人が「地元あんの良いな」って言ってくるんすよ。「いや、東京だって地元やん、自分の」って言うんだけど、またなんか違うらしいんですよ。「地元感がない」って東京の人も言うんですよ。だから、地元を忘れずに、東京に慣れすぎずにいてほしいなって思いますね。

