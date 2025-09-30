今日の運勢は？ 10月1日（水）12星座占いランキング！ 第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの順位は何位？

2025年10月1日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月1日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第１位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？情熱的な日になりそう。急に旅行がしたくなるなど、何か衝動的なことをする場合も。家族やパートナーにしっかりと話して、理解してもらうようにしましょう。ヘアスタイルなど変えるのも◎心がときめくようなことがたくさん起こりそう。恋愛運も好調なため、片思い中ならば相手からアプローチされる場合も。キラキラしているアイテムを部屋に飾るのも◎ 明るい気持ちが増していくようです。「こうだったらいいな」が叶いそうな日。普段よりもいろいろな人と関わるかもしれませんが、自分の思いや価値観などをしっかり話せるようにしましょう。バタバタするようですが、いい汗をかけそう。その場の雰囲気を大切にすると◎ あなたの発言がきっかけで、良い流れができることでしょう。何か手応えが感じられると、さらに頑張ろうと思えるようです。周りとも協力しながらおこなってみて。今日は、テキパキと動きたくなるようです。身近な箇所の整理をするのもおすすめ。仕事などしやすくなるよう、工夫してみて。片付いてくると、妙なストレスも減って持ち味が活かしやすくなるようです。何かに夢中になっていると、時が経つのがあっという間に感じられるかも。集中しているときは、余計なことを考えずにいられるので心も安定するようです。良いアイデアが浮かんだらメモしておくと◎交友関係が活発になるなど、充実した1日になりそうです。自分が思う楽しいことについて共感が得られると、とても嬉しくなる様子。さらにやる気がわいて、大きな夢を描く場合もあるでしょう。急にでかけることになるなど、慌ただしい1日になりそうですが、正直な心で乗り越えましょう。人から何かを受け取った場合は、きちんとお礼を言うのも忘れずに。挨拶も丁寧にすると◎得意分野で活躍できそう。周りとも協力しておこなえば、さらに評価も上がりそうな予感。ちょっと大変に感じても、しっかりサポートしてあげると良いでしょう。夜は好きなドラマなど観てリラックスを。家族や親友と本音で話すような機会があるかも。お互いに思っていることや、将来に対する考え方など、じっくり話すと良いでしょう。明るい希望や話題も入れて楽しいコミュニケーションを。今日はいつもより、直感力が上がっているようです。周りの変化にも瞬時に気付けるかも。自分が良いと思ったものを、周りにも伝えていくと良いでしょう。夜はバスタイムでリフレッシュをすると◎自分にも周りにもちょっと厳しくなってしまいそうな日。ダメなものはダメと、きっぱり言いたくなるかもしれませんが、相手の気持ちにも寄り添うようにすると良いかも。好きな香りで心を落ち着かせるようにしてみて。何か問題がでてきた場合、過去を思い出してみると良いかも。記憶のなかにあるものが特別な力を発揮して、あなたをサポートしてくれることでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。