606号室、新曲2曲含む2nd EP『-依依恋恋-』リリース

大阪発のピアノロックバンド・606号室が、2nd EP『-依依恋恋-』を2025年10月1日にリリースする。

同楽曲は、恋い慕う気持ちを胸に日々を過ごす――そんな感情の機微を、そっと照らし出すような全5曲を収録した作品集。等身大の恋愛を温かく描いたラブソング「だらしない2人」、忘れられない恋の記憶を綴る「君は悪魔」、ひとりひとりが持つ”色”が優しく輝き、美しく見える瞬間を歌った「色取り」の3曲に加え、新曲「靴下と生活」「ごめんね、愛してしまって」を含む全5曲を収めている。

新曲「靴下と生活」は、「愛情は限りあるものだからこそ、大切に分かち合いたい」という想いを歌ったポップソング。これまで多彩な楽曲を発表してきた606号室が、「今、自分たちに表現できる最大限のポップス」と語る渾身の一曲となっている。もう1曲の新曲「ごめんね、愛してしまって」は、「あんなに愛したはずの君を、いつからか想えなくなってしまった」――そんな切ない心情を歌った一曲。バラードではなく、疾走感のある邦ロックのエッセンスを詰め込んだ本楽曲は、ライブ映えする力強い仕上がりとなっている。

さらに606号室は、10月5日（日）にSpotify O-Crestにて、自主企画ライブ「祝祭宣言」を開催。ゲストにはYUTORI-SEDAIを迎え、2マンライブとして行われる。なお当日は、606号室からの”宣言”（重大発表）が予定されているとアナウンスされている。チケットはイープラスにて一般発売中。

＜︎リリース情報＞

606号室

2nd EP『-依依恋恋-』

2025年10月1日（水）配信リリース

https://linkcloud.mu/bebadabc

＜ライブ情報＞

606号室pre.「祝祭宣言」

2025年10月5日（日）Spotify O-Crest

OPEN 11:30 START 12:00

GUEST：YUTORI-SEDAI

チケット一般販売中：https://eplus.jp/room606/