まるごと一冊BOYNEXTDOOR「 Rolling Stone Japan Collector’s Edition」発売決定

まるごと一冊「BOYNEXTDOOR」をフィーチャーした、Rolling Stone Japan Collectors Editionが発売決定。初回限定特典付きで11月29日(土)より全国の書店およびネット通販で販売。

BOYNEXTDOORが表紙を飾り、撮り下ろし写真と独占インタビューを収録したRolling Stone Japanの特別別冊「Rolling Stone Japan Collectors Edition BOYNEXTDOOR」が、11月29日（土）より発売される。

HYBE MUSIC GROUPレーベルである「KOZ ENTERTAINMENT」初のボーイグループ、BOYNEXTDOOR。2025年8月、JP 2nd Single 『BOYLIFE』をリリースし、オリコン週間および合算シングルランキング1位（9/1付）を獲得、Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート”Top Singles Sales”（集計期間：2025年8月18日～8月24日）で1位、さらにタイトル曲「Count To Love」が総合ソング・チャート”JAPAN Hot 100”で見事首位に輝き、どちらも自己最高位を更新するなど、次世代を担うボーイグループとして、幅広い活躍と大きな期待が寄せられているそんな彼らの魅力を一冊に凝縮。

本書は、W257mm×H311mmという大判サイズを採用。上質な紙と繊細なプリントによって、撮り下ろしグラビアの鮮やかさと質感を最大限に引き出し、さらに、B6サイズ（128mm×182mm）のフォトカードが特典として封入されており、コレクションとしても魅力的だ。Weverse Shopでご購入いただくと、このフォトカードに加え、メンバー別全6種のトレーディングカード1枚（ランダム）も付属する。

また、メンバー全員によるクロストークと、個々の想いに迫る個別インタビューの両方を収録。デビューから4th EP『No Genre』、JP 2nd Single『BOYLIFE』を経て、10月20日にリリースされる5th EP『The Action』へと向かう過程と未来を、彼らは等身大の言葉で語ってる。グループとしての成長や、メンバー間の深い絆、そしてBOYNEXTDOORならではの唯一無二の音楽性がどのように生まれたのか――。

ここでしか出会えない撮り下ろし写真とリアルな証言の数々が詰まった、日本のファンにとってまさに”永久保存版”の一冊に仕上がった。

・媒体名：Rolling Stone Japan Collectors Edition BOYNEXTDOOR

・発売日：2025年11月29日（土）

・定価：2,200円（税込）

・ISBNコード：978-4-484-14816-8

・Cコード：9473

・雑誌コード：66092-91

・寸法：B４変 W257mm×H311mm

・ページ数：32P（予定）

・封入付録：フォトカード B6サイズ（128mm×182mm）※初回生産限定付録

・Weverse Shop購入者限定特典：トレーディングカード（メンバー別全6種/ランダム）

※初回生産限定付録

・発行元：CEミュージッククリエイティブ株式会社

・発売元：株式会社CEメディアハウス

・ご予約：こちら、Weverse Shop（予約受付詳細は後日発表）

※トレーディングカードは絵柄をお選びすることはできません

※Weverse Shopでの予約受付日等の詳細は後日Rolling Stone JapanのWEB及びWeverse Shopにて発表します

※特典は初回限定となります

※フォトカードおよびトレーディングカードの絵柄はRolling Stone JapanのWEBにて後日公開予定