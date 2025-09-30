「もう一度、風を切って走りたい！」その切なる願いを、世界のトップアスリートが叶えてくれるとしたら、あなたはどうしますか？

義足ユーザーの「走る夢」を現実にする、感動的なイベント「オットーボック ランニングクリニック」が、2025年10月、東京大学駒場キャンパスで開催されます。パラリンピックの金メダリストをはじめとする世界のトップアスリートが直接指導するという、まさに夢のような舞台。このクリニックは、単に走り方を学ぶだけでなく、義足とともに新たな一歩を踏み出し、人生を前向きに変えるきっかけとなるでしょう。私もこの情報を知った時、その熱意と可能性に胸が熱くなりました！

夢舞台への招待：オットーボック ランニングクリニックの全貌

世界のトップアスリートが直接指導！「走る喜び」を再発見する3日間

この「ランニングクリニック」の最大の魅力は、指導者の顔ぶれです。世界のトップを極めたパラアスリートたちが、参加者一人ひとりに寄り添い、直接指導してくれます。

：パラリンピック金メダリスト。T63クラス（義足を用いる短距離・跳躍種目のクラス）で活躍。：T63クラスで世界を舞台に活躍する日本のトップアスリート。：同じくT63クラスで、日本のパラスポーツ界を牽引する存在。

屋外での様子

彼らがあなたの目の前で走り、具体的なアドバイスをくれる。これは単なる指導を超え、参加者にとって計り知れないモチベーションと自信を与える経験となるはずです。少人数制（下肢切断者10名）であることも、きめ細やかな個別指導が期待できるポイントです。このイベントは、公益財団法人日本財団 HEROs AWARD2024 企業部門を受賞しており、その社会的な意義と高い質が伺えます。

開催概要：2025年10月、東京大学で新たな一歩を

今年で8回目を迎える本イベントは、下肢切断者を対象とした歩行・ランニング指導イベントです。夢への一歩を踏み出す3日間の詳細はこちらです。

項目 詳細 開催日 2025年10月24日(金)～26日(日) 開催場所 東京大学駒場キャンパス 〒153-8902 東京都目黒区駒場3丁目8-1 参加者 下肢切断者10名 主催 オットーボック・ジャパン株式会社 協賛 株式会社アシックス 後援 東京大学スポーツ先端科学連携研究機構、一般社団法人日本パラ陸上競技連盟、公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンター ウェブサイト イベント詳細はこちら

100年以上の歴史が支える情熱：オットーボックの挑戦

この感動的なイベントを主催するのは、「オットーボック・ジャパン株式会社」です。彼らは単なる福祉機器メーカーではありません。義肢、装具、車いすのリーディングサプライヤーとして、1919年にドイツで創業。実に100年以上の歴史を持つ企業です。そのミッションは、疾病や怪我などにより動きを制限された人々が、モビリティ（移動能力）を取り戻したり、維持したりできるよう、最新技術とリハビリテーションを組み合わせたモビリティソリューションを提供することにあります。私にとって、オットーボックは、人の「可能性」を信じ、その実現を技術と情熱で支える伴走者のような存在に映ります。

パラリンピックを30年以上支え続ける「伴走者」

オットーボックの活動で特に注目すべきは、パラリンピックとの長年にわたる深い関わりです。1988年のソウル大会以降、なんと30年以上にわたりパラリンピック競技大会で修理サービスを提供し続けています。これは、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、技術的な面から支え続けている証です。さらに、2005年からはパラリンピックのワールドワイドパートナーとして、競技大会だけでなく、パラリンピックムーブメント全体を支援しています。このような背景があるからこそ、ハインリッヒ・ポポフ氏を指導者に迎え、2012年から世界各国でランニングクリニックを開催し、実際にパラリンピックに出場する選手を輩出するまでに至っているのでしょう。オットーボック・ジャパン株式会社も、1999年の設立以来、最先端の福祉機器の普及に向けて様々な取り組みを行っています。

あなたの「走りたい」を現実に！新たな世界への扉を開こう

今回の「ランニングクリニック」は、義足ユーザーの方々にとって、間違いなく大きな転機となるでしょう。世界のトップアスリートから直接指導を受け、走る喜びを再発見し、そして何よりも、同じ志を持つ仲間たちと出会うことができる。これは、あなたの人生に新たな風を吹き込み、豊かな未来へと繋がる特別な機会です。「自分も走ってみたい」「もっと速くなりたい」――そんな思いを抱いている方々にとって、これほど恵まれた環境は他にありません。

興味を持たれた方は、ぜひイベントのウェブサイトをチェックしてみてください。走り出す一歩が、きっと新たな世界への扉を開いてくれるはずです。

