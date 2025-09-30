Mrs. GREEN APPLE大森元貴「もう、キリン!!」新曲リリース＆自身出演CM解禁にメンバーも大興奮

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。9月29日（月）の放送では、新アーティスト写真の公開や新曲「GOOD DAY」のリリース、さらには大森が出演する新CMなどについてトークが繰り広げられました。――番組冒頭では、メンバーから立て続けにニュースが発表されました。大森：アーティスト写真が公開になりました！若井：お〜！藤澤：ですねぇ〜！

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 23, 2025大森：そして!!「GOOD DAY」がリリースされました！若井：急に現れましたね！「GOOD DAY」!!藤澤：新曲ですよ！大森：急に！ 先週、全く予感もさせずに終わったのに、もう配信されているという!!藤澤：くぅ～！大森：でも、この話は…来週、ゆっくりしていこうかなと思います！若井：そうですね！

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 27, 2025――さらに、もう1つの大きなニュースが飛び出しました。新曲「GOOD DAY」が、 キリンビールの新ブランド「キリングッドエール」への書き下ろし楽曲としてCMソングに起用決定されました。大森：そして！「キリングッドエール」のCMに私、大森が出演！ 解禁されたという！

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 28, 2025若井・藤澤：おぉ〜！若井：再びキリンさんと！大森：もう、キリン!!若井：キリンだよ!!藤澤：キリンーー!!大森：「午後の紅茶」（のCMソング）をやらせてもらって、「淡麗グリーンラベル」もやらせてもらって、「キリングッドエール」もやらせてもらって……って、すごいですけども！若井：すごいですね〜！大森：「GOOD DAY」も楽しんでください!!番組では他にも、リスナーから届いたメッセージを紹介する場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info