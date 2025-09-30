大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間10月１日から始まるワイルドカードシリーズからポストシーズンの戦いに突入する。同シリーズではシンシナティ・レッズと対戦するが、デーブ・ロバーツ監督は油断禁物と危機感を高めているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

レッズはレギュラーシーズン最終戦までもつれたニューヨーク・メッツとのワイルドカード争いを制してポストシーズンに進んできた。ドジャースはレギュラーシーズンでは6度対戦し、5勝1敗と大きく白星を先行させている。

同メディアは「ロバーツ監督は火曜日のワイルドカードシリーズの開幕戦を前に、対戦相手であるレッズについて語った」としつつ、「彼らは貪欲で、ハングリー精神にあふれたチームだ。若いチームであることは間違いないが、彼らを軽視してはいけない。シリーズ優勝を目指して戦っているし、自信もついている。だから、我々は自分たちに集中して、彼らに挑まなければならない」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「今季のドジャースはレッズとの対戦は好調で、ドジャースタジアムでの直近のシリーズではスイープ勝利を収め、通算でも5勝1敗だった。これらの試合では、レッズを30-15で圧倒している。両チームの間には明らかな才能の差があるにもかかわらず、ロバーツ監督は慎重な姿勢を保っている」と記している。

