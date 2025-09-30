【今日のプロ野球公示】上茶谷大河、Ｔ．ネビンなど｜9月30日の一軍出場選…

　日本野球機構は30日付の出場選手登録・登録抹消を公示した。

 

セ・リーグ

【登録】

巨人　　　　　投手　　Ａ．バルドナード

DeNA　　　　 投手　　篠木　健太郎

DeNA　　　　 投手　　森　唯斗

DeNA　　　　 捕手　　東妻　純平

DeNA　　　　 内野手　田内　真翔

ヤクルト　　　投手　　木澤　尚文

ヤクルト　　　投手　　坂本　拓己

ヤクルト　　　捕手　　鈴木　叶

ヤクルト　　　内野手　西村　瑠伊斗

ヤクルト　　　内野手　田中　陽翔

中日　　　　　投手　　福田　幸之介

 

 

【抹消】

DeNA　　　　 投手　　竹田　祐

DeNA　　　　 投手　　伊勢　大夢

DeNA　　　　 投手　　森原　康平

 

※10月10日以後でなければ出場選手の再登録はできない。

 

【注】ＤｅＮＡの森唯斗は引退選手・特例登録が適用され、本日のみ当該球団は31名を超えて出場選手登録ができます。なお、当該選手は翌日、自動的に登録抹消となります。

パ・リーグ

【登録】

ソフトバンク　投手　　津森　宥紀

ソフトバンク　投手　　上茶谷　大河

ソフトバンク　捕手　　藤田　悠太郎

ソフトバンク　内野手　井上　朋也

日本ハム　　　投手　　生田目　翼

日本ハム　　　外野手　今川　優馬

ロッテ　　　　投手　　美馬　学

ロッテ　　　　外野手　藤原　恭大

楽天　　　　　投手　　岸　孝之

 

 

【抹消】

ソフトバンク　投手　　Ｌ．モイネロ

ソフトバンク　投手　　藤井　皓哉

ソフトバンク　投手　　松本　裕樹

日本ハム　　　投手　　北山　亘基

ロッテ　　　　投手　　石川　柊太

ロッテ　　　　捕手　　松川　虎生

楽天　　　　　投手　　Ｓ．ハワード

オリックス　　投手　　九里　亜蓮

西武　　　　　外野手　Ｔ．ネビン

西武　　　　　外野手　長谷川　信哉

 

※10月10日以後でなければ出場選手の再登録はできない。

 

