【今日のプロ野球公示】上茶谷大河、Ｔ．ネビンなど｜9月30日の一軍出場選…

プロ野球 最新情報（最新ニュース）
日本野球機構は30日付の出場選手登録・登録抹消を公示した。
セ・リーグ
【登録】
巨人 投手 Ａ．バルドナード
DeNA 投手 篠木 健太郎
DeNA 投手 森 唯斗
DeNA 捕手 東妻 純平
DeNA 内野手 田内 真翔
ヤクルト 投手 木澤 尚文
ヤクルト 投手 坂本 拓己
ヤクルト 捕手 鈴木 叶
ヤクルト 内野手 西村 瑠伊斗
ヤクルト 内野手 田中 陽翔
中日 投手 福田 幸之介
【抹消】
DeNA 投手 竹田 祐
DeNA 投手 伊勢 大夢
DeNA 投手 森原 康平
※10月10日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
【注】ＤｅＮＡの森唯斗は引退選手・特例登録が適用され、本日のみ当該球団は31名を超えて出場選手登録ができます。なお、当該選手は翌日、自動的に登録抹消となります。
パ・リーグ
【登録】
ソフトバンク 投手 津森 宥紀
ソフトバンク 投手 上茶谷 大河
ソフトバンク 捕手 藤田 悠太郎
ソフトバンク 内野手 井上 朋也
日本ハム 投手 生田目 翼
日本ハム 外野手 今川 優馬
ロッテ 投手 美馬 学
ロッテ 外野手 藤原 恭大
楽天 投手 岸 孝之
【抹消】
ソフトバンク 投手 Ｌ．モイネロ
ソフトバンク 投手 藤井 皓哉
ソフトバンク 投手 松本 裕樹
日本ハム 投手 北山 亘基
ロッテ 投手 石川 柊太
ロッテ 捕手 松川 虎生
楽天 投手 Ｓ．ハワード
オリックス 投手 九里 亜蓮
西武 外野手 Ｔ．ネビン
西武 外野手 長谷川 信哉
※10月10日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
【了】