大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間26日、アリゾナ・ダイヤモンドバックスに8-0で勝利しナショナルリーグ西地区優勝を決めた。地区優勝は今季で4年連続となるが、マックス・マンシー内野手にとってはひと味違った優勝になったようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「マンシーはドジャースが13年で12度目の地区優勝を果たした時の喜びや、それがチームにとって決して平坦な道のりではなかったことを語った」としつつ、「本当に素晴らしい。決して当たり前のこととは思っていない。今年は本当に多くの困難を経験した。僕自身も含めて怪我人が多かったし、本来の力を発揮できなかった選手もいた。厳しい一年だったけど、最終的にここまで来られたのは、このチームの粘り強さを物語っていると思う」というマンシーのコメントを紹介。

また、今季限りで引退するクレイトン・カーショー投手を絡め、「これは本当に大きな意味を持つ。これまで色々なことを乗り越えてきたけど、カーショーがこれで最後になると発表したから、今回は少しだけ特別な気持ちだ。こういうことは何度も経験してきたけど、今回は本当に特別なんだ」と感無量の胸中も口にしているという。

今季のドジャースは投打に故障者や不振選手が相次ぎ、9月もブルペン陣に悩まされながら何とか逃げ切った格好だが、苦労した分喜びもひとしおなのかもしれない。

