千葉ロッテマリーンズは「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」に出場する千葉ロッテマリーンズジュニアチーム(以下、マリーンズジュニア2025)のメンバーを発表した。

マリーンズジュニア2025のメンバーは6月23日~7月6日まで球団公式ホームページにて募集。約800名が応募し、選考会を経て16名が選抜された。

マリーンズジュニア2025の監督は2023年以来2年ぶりとなる小林宏之氏(球団OB、マリーンズ・ベースボールアカデミーテクニカルコーチ)が務め、コーチは栗田雄介(同テクニカルコーチ)と小川直人(同テクニカルコーチ)が務める。

NPB12球団ジュニアトーナメントは、一般社団法人日本野球機構とプロ野球12球団が連携し、『子供たちがプロ野球への夢という目標をより身近に持てるように』との思いから2005年に創設され、今年で21回目の開催となる。

本大会は、NPB12球団に加え、ファーム・リーグに参加しているオイシックス新潟アルビレックスBC、くふうハヤテベンチャーズ静岡の各ジュニアチームと、日本独立リーグ野球機構加盟のリーグおよびチームより選抜する2チームのジュニアチームの計4チームを合わせて全16チームにて、12月26日(金)～29日(月)まで明治神宮野球場と横浜スタジアムで行われる。

マリーンズジュニア2025メンバーは次の通り。

＜2025マリーンズジュニアチームメンバー＞

飯髙稜大（東金東クラブ）

市川葵陽（今井ジュニアビーバーズ）

糟谷悠（海上学区スポーツ少年団）

片岡翔平（稲丘ベアーズ）

川野芽桜（ASAIKIDS☆UNITED）

北村柚空（増尾レッドスターズ）

甲嶋舜（有吉メッツ）

三瓶蒼生（木刈ファイターズ）

下室輝瑠（北川口アタッカーズ）

庄司慎之介（磯辺シャークス）

菅谷柊斗（共和琴田スポーツ少年団）

髙津将真（薬円台リトルスター）

田中凱斗（三枚橋ファイターズ）

布留川新（ASAIKIDS☆UNITED）

益田輝々（相生イーグルス）

山田唯斗（真間ウエスタン）

計16名

小林宏之監督は、「あらゆる経験や出来事を勝利へのエネルギーに変え、自分自身と真摯に向き合いながら、常にハイパフォーマンスを発揮できる選手たちでチームを構成しました。野球に対する強い向上心はもちろんのこと、日々支えてくださる周りの方々への感謝の気持ちを忘れず、2010年以来となる２度目の優勝を目指して挑戦していきます。チーム一丸となり全力で戦いますので、温かいご声援をよろしくお願いします」とコメントした。

