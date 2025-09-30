楽天ルーキー・吉納翼、痛烈なライナーをジャンピングキャッチ！右翼守備…

東北楽天ゴールデンイーグルスのルーキー吉納翼は9月29日、京セラドーム大阪で行われたオリックス・バファローズ戦に「8番・右翼」で先発出場。3回の守備で見事なジャンピングキャッチを披露した。



楽天の先発は今季5勝（1敗）をあげているスペンサー・ハワード。序盤に3点を先制され、迎えた3回。1死無走者の場面でオリックスの4番・中川圭太と対峙。中川は2球目のストレートを右方向へ強くはじき返した。







ぐんぐん伸びていく打球に対し、楽天の右翼を守る吉納が一直線に落下地点に向かって背走していく。最後はタイミングを合わせて見事ジャンピングキャッチでボールを捕球。あわや長打の当たりをアウトにするファインプレーを披露した。



失点を最小限に抑えて反撃に転じたい楽天だったが、オリックス先発・九里亜蓮の前に打線が沈黙。多彩な変化球で要所を締める投球の前に9回を3安打に抑えられ、0－4で楽天は完封負けを喫した。



吉納もこの日は3打数0安打2三振と打撃では結果が出なかったものの、早稲田大時代から慣れ親しんだ右翼守備で能力の高さをアピールした試合だった。













【動画】一見の価値ある外野守備、吉納翼のジャンピングキャッチを見よ！

