レオの主砲が確信弾！埼玉西武ライオンズのタイラー・ネビン、2試合連発と…

埼玉西武ライオンズのタイラー・ネビンが29日、本拠地ベルーナドームで行われた千葉ロッテマリーンズ戦に「4番・一塁」で先発出場。2回に2試合連続となる21号本塁打を放った。



両チーム無得点で迎えた2回裏、西武は先頭のネビンが打席に入る。ロッテの先発は石川柊太。カウント2－0からの3球目、真ん中高めに来た143キロのストレートをネビンが振りぬいた。







完璧に捉えらえた打球が一直線にベルーナドーム左翼スタンド中段に突き刺さる。これが2試合連続となる、今季21号先制ソロ本塁打となった。



主砲の一発で先手を取った西武は6回にも1点を追加して試合を優位に展開。投げては先発・渡邉勇太朗が6回無失点と好投し、そこから山田陽翔、甲斐野央、平良海馬と繋いで見事な完封リレーを達成。西武がロッテを2－0で下した。



この日4打数2安打の活躍を見せたネビンは来日1年目から4番に座り続け、今季137試合に出場。打率.277、21本塁打、63打点はいずれもチームトップと、主砲として見事な数字を残した。



また安打数141は、9月29日時点で東北楽天ゴールデンイーグルスの村林一輝と並んでリーグトップとなっている。











【動画】パワー見せつける確信弾、ネビンの今季21号がこれだ！

鯛焼きパワー全開



2日連続＆9月に入って8本目

絶好調・ネビンが21号先制ホームラン



⚾プロ野球 (2025/9/29)

🆚西武×ロッテ

【関連記事】【了】