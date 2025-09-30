9がつく日はクラゲの日。9月29日に、「京都水族館」(@Kyoto_Aquarium)が投稿した動画が話題になっています。その姿は、クラゲというよりも……ナメコ!?

まるでナメコ⁉️小さなアマクサクラゲ#9がつく日はクラゲの日 pic.twitter.com/UCDw7OhQkF — 京都水族館 (@Kyoto_Aquarium) September 29, 2025

フワフワと閉じたり開いたりする小さな傘と柄は、本当にナメコ!? と思いきや、こちらは「アマクサクラゲ」。赤ちゃんの時はこのようにナメコのような見た目ですが、成長するとこんなに優雅な姿に変わるようです。

今回の投稿には、「これは初めてみた。可愛い。とってもなめこで不思議な気持ちになるw」「きのこすぎる」「こ、これがナメコ妖怪!!」という声や、思わず「うっかり…なめこ汁を飲みたくなりました」「あの曲が流れる」というコメントも寄せられています。