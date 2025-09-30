大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、クレイトン・カーショー投手が今季限りで現役を引退する。健在ぶりを示していた中での発表はファンだけでなく、同僚のミゲル・ロハス選手にとっても衝撃だったようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

今季のカーショーは昨オフに受けた左膝、左足親指手術の影響で出遅れたが、5月中旬の復帰後は2ケタ勝利をクリアするなど結果を残していた。そんな中、日本時間9月19日に今季限りでの引退を電撃的に発表している。

同メディアは「ロハスはドジャースネイションのダグ・マケイン記者に、『カーショーのすぐ隣に座っていた時に、彼は『明日引退することをみんなに伝えている』と言ったんだ。最初はちょっとショックだった。何て言っていいのか分からなかった』と語った」と言及。

また、ロハスは「今季の彼の好調や投球ぶり、そして登板を重ねるごとにチームに勝利のチャンスを与えていることを考えると、来季も十分投げられるだろうとずっと思っていた。しかし、当然ながら、今回の決断には家族の事情や健康面など、何らかの理由があるはずだ。僕たちの世代で最高の選手の後ろでプレーする機会を得られたことを、とても誇りに思う。ロサンゼルス市のためだけではなく、彼のためにも再び優勝して、チャンピオンとして引退できればと思う」とも口にしているという。

