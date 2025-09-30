宮崎県の中央部に位置する宮崎市(みやざきし)は、日向灘に臨み、青い海と空、四季折々の花や緑に彩られ、温暖な気候と豊かな自然に恵まれたまち。マリンスポーツやゴルフなどが気軽に楽しめ、プロスポーツのキャンプ地としても有名です。

「宮崎ブランドポーク」や「宮崎牛」「完熟マンゴー」など食材も豊富。宮崎県は豚の飼育頭数が全国2位を誇るのだそう!

今回紹介するのは、宮崎市へふるさと納税返礼品を提供している「ミヤチク」。“宮崎ブランドポーク”という宮崎県を代表する畜産品の需要拡大と付加価値向上に努めている事業者です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になった事業者と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は「ミヤチク」の詳細と、提供している返礼品などについて調べてみました!

おいしい豚肉を全国へ! 宮崎市の返礼品提供事業者「ミヤチク」について

株式会社ミヤチク

・所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3

・創業年：1971年

・事業内容：肉牛・肉豚の解体処理による製造・販売、加工品の製造・販売、飲食店の運営

宮崎市で生産された豚・牛のと畜・加工・販売まで一貫した体制でお肉を提供している「ミヤチク」。

「宮崎ブランドポーク」や、全国和牛能力共進会にて4大会連続内閣総理大臣賞を受賞した「宮崎牛」を、高レベルのスタッフ・技術・設備のもと提供しています。

「宮崎ブランドポーク」とは、宮崎県内の基準をクリアした生産者のみが手掛ける、宮崎を代表するブランド。徹底した生産管理のもと多様で高品質な豚肉供給を目指し、“指定生産者”“指定店制度”を設けて、生産から販売まで一貫した体制で消費者へ安全・安心な豚肉を届けています。銘柄は全16種類あります。

養豚農家「日高スワイン」について

食卓に欠かせないおいしいお肉を提供してくれる、宮崎の畜産農家のひとつである養豚農家「日高スワイン」。日々の丁寧な飼育と豚への愛情がつまったお肉が、多くの家庭で愛されています。

しかし現在、物価高騰や異常気象という厳しい状況に直面。特に、飼料の多くを海外から輸入しているため、円安や物流費の高騰が大きな負担となっています。それでも「日高スワイン」では、豚の健康を第一に考え、新鮮で栄養豊富な飼料を与え、品質を守り続けているのだそう。

交配から分娩、肥育、出荷まで一貫して飼育することや、生産ステージに合わせて豚舎を分けることで、豚にとってストレスフリーな環境を徹底。そのため、常に安定したおいしい豚肉を寄附者へ届けることができるとのことです。

「ミヤチク」は、そんな畜産農家の思いを胸に、宮崎で生産される牛豚を全国の寄附者に届けるため、返礼品提供事業者となりました。

「ミヤチク」が提供するお肉について

やわらかく、脂身がおいしい「日高スワイン」の豚肉を使用した、しゃぶしゃぶ用のウデまたはモモとロースのお肉、デミグラスハンバーグ、ウインナーのセットなどが提供されています。さまざまな料理に使えて便利! デミグラスハンバーグは、冷凍のまま15～20分湯煎するだけで味わえる手軽さも魅力的です。

返礼品登録に至る想い

厳しい状況の中でも品質を落とすことなく、良質でおいしい豚肉を生産し続けている養豚農家「日高スワイン」。徹底管理されたストレスの少ない環境で育てられた豚は、肉質がやわらかく、まろやかでコクのある脂の甘みが特徴です。

「良質な豚肉を、ご家庭でも気軽に味わっていただきたいと思い返礼品としてご用意しました」と担当者は熱い思いを語ってくれました。

ふるさと納税を通じて、「宮崎の豚肉はやわらかくて甘みがあっておいしい」「家族みんなで楽しめた」といったうれしい声が届いているそうです。

担当者によると「丁寧に育てられた良質な豚肉をお届けすることで、宮崎の畜産の魅力や品質の高さを全国の方々に知っていただくきっかけとなっています」とのこと。

自治体からのメッセージ

宮崎県は餌・飼育環境にこだわった多彩な豚肉のブランドを保有し、飼養頭数は全国2位を誇ります。ミヤチクは安全・安心で高品質の豚肉を全国にお届けします。物価高騰や連日の酷暑など、厳しい状況が続く畜産農家を応援するためにも宮崎のおいしい豚肉を味わっていただき楽しんでいただきたいと思います。

宮崎市のふるさと納税返礼品について

「ミヤチク」が提供する豚肉の返礼品を紹介します。どちらも宮崎県の中で人気を誇る、話題の返礼品なのだとか!

日高さんげの焼肉“倍”セット

・内容量：【宮崎県産豚】焼肉バラ 300g×2、焼肉肩ロース 300g×2、粗挽きウインナー 300g×2、デミグラスハンバーグ 2個入り(130g×2)×2袋

・寄附金額：2万1,000円

やわらかくジューシーな「日高スワイン」自慢の宮崎県産豚肉を使用したセットです。良質な豚肉をたっぷり味わえるのが特徴で、焼肉におすすめとのこと。さまざまな料理に使えるのも魅力的です。

大満足豚肉ロースバラエティセット

・内容量：宮崎県産豚ローススライスor豚肩ローススライス500g×1、宮崎県産豚ロース生姜焼きor豚肩ロース生姜焼き500g×1、宮崎県産豚ロースしゃぶしゃぶor豚肩ロースしゃぶしゃぶ500g×1、宮崎県産不揃い豚切落しスライス(訳あり)500g×2、国産豚ミンチ250g×4、国産豚ハンバーグ100g×10個

・寄附金額：2万円

温暖な気候に育まれ、深い味わいが特徴の宮崎県産豚肉を存分に堪能できるセットです。淡い桃色のキメ細やかな赤身、鮮やかな白い脂身で肉質は弾力性があり、もっちりした食感を味わえます。いろいろな部位が届くので幅広いメニューに使える本セットは、「大満足の量」「家族も大喜び」との声が担当者の元に届いているそうです。

今回は宮崎県宮崎市の返礼品提供事業者「ミヤチク」と、人気の返礼品を紹介しました。こだわりの飼育、新鮮で栄養豊富な飼料を与えることで高品質を保ち続ける養豚農家「日高スワイン」の豚肉は、やわらかく、まろやかでコクのある脂の甘みが特徴。そんな畜産農家の思いと、事業者「ミヤチク」の熱い思いが込められた豚肉が、宮崎市の返礼品として提供されています。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者