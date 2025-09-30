「終盤に調子を上げた」ダルビッシュ有、第3戦で登板へ！　パドレスは層の…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスが9月29日（日本時間30日）、シカゴ・カブスとのワイルドカードシリーズに臨む先発投手を発表した。第1戦のニック・ピベッタ投手に続き、第2戦はディラン・シース投手、第3戦にもつれ込んだ場合は39歳のダルビッシュ有投手となると、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

パドレスは大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手が在籍するロサンゼルス・ドジャースと優勝争いを繰り広げ、最終的にナ・リーグ西地区2位となり、2年連続でプレーオフ進出を決めた。9月には5連敗を喫する苦しい時期もあったが、シーズン終盤へ向けて連勝を重ね、上り調子でポストシーズンに臨むことになる。

同メディアは「本来パドレスにはピベッタの後を任せられる候補が4人おり、その中から2人を選ぶ必要があった。誰を起用しても良かったが、シースとダルビッシュを選んだのは、両者がシーズン終盤に調子を上げたことと豊富な経験を持っているからだ。純粋な数字だけ見れば、キングと同じく右腕のランディ・バスケスのほうがシーズンを通して好成績を残している。シースは今季32試合に登板して防御率4.55と低調だった。ダルビッシュも右肘の炎症で前半戦の大半を欠場し、15試合で防御率5.38と苦しんだ。もっとも、もし両者のどちらかが序盤で崩れたとしても、パドレスにはリーグ随一とも言える層の厚いブルペンが控えており、さらにキングとバスケスというロングランタイプもいる。シルト監督は先週、5人の先発投手全員をワイルドカードシリーズのロースターに入れると明言していた」と伝えている。

