「併用を想定」今永昇太、まさかのリリーフ起用もあり得る！？　米紙が苦…

今永昇太 最新情報

今永昇太投手や鈴木誠也外野手が所属するシカゴ・カブスは、5年ぶりのプレーオフ進出を決めた。いよいよワイルドカードシリーズが9月30日（日本時間10月1日）から始まる予定で、カブスはサンディエゴ・パドレスと対戦する。それに先駆け、米メディア『NBCシカゴ』が先発投手を予想した。

すでに初戦のパドレスの先発投手はニック・ピベッタ投手に決まっており、第2戦はディラン・シース投手、第3戦にもつれ込んだ場合はダルビッシュ有投手となる見込みだ。そして、カブスも第1戦がマシュー・ボイド投手になることだけは判明している。

まず、同メディアは今永について「カブスの今永は、9月を忘れたいほどの苦しい月にしてしまった。登板した5試合すべてで3失点以上を喫し、27回2/3で10本塁打を浴び、防御率は6.51にまで悪化した。最後の登板となった木曜日のニューヨーク・メッツ戦では、この月で最悪の内容となり、被弾2本を含む8失点。チームも5-8で敗れている。ケイド・ホートンの負傷により、今永はシリーズで先発の機会を得る可能性が高いが、もしプレーオフ特有の重圧の中で崩れるようなら、ロングリリーフとの併用が想定されるだろう」と評価。

続けて「第2戦の先発は予想が難しい。通常の休養日程で臨めるコリン・レイを起用する選択肢があり、その場合は第2戦レイ、第3戦ジェイムソン・タイヨンという形が有力だ。ただし、ワイルドカード的存在なのが今永だ。登板間隔的にシリーズのどの試合にも投入できるため、第2戦でレイと組ませ、第3戦にタイヨンを温存するプランも考えられる」と予想している。

【関連記事】

【了】