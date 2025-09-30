「オーストラリアのパン」が主役の写真展

シドニー在住の写真家で、パン職人でもある小野 一秋（おの かずあき）が、オーストラリアのパン文化を独自の視点で切り取った写真展「Southern Crust（サザン・クラスト）」を日本外国特派員協会（FCCJ）で開催する。

【画像】オーストラリアのパン文化を紹介するユニークな写真の数々（写真6点）

展示内容はユニークで、小野氏自身が各地を周って撮影したオーストラリアらしいシグネチャーブレッドばかり。華美な演出は一切なく日常に根ざしたパンそのものが、A１（新聞紙の見開き大）という大きなサイズにプリントされており、その一枚一枚がオーストラリアのパン文化を象徴する”顔”として来場者を迎えてくれるという。

作者である小野氏は「広告写真家として35年以上のキャリアをもちながら、2023年シドニーに小さなベーカリー AKIPAN を開きました。きっかけは撮影の仕事でオーストラリアの各地方を訪れる度に、レベルの高いパンを提供しながら、コミュニティハブとして機能する素晴らしいベーカリーに感動を覚えたからです。オーストラリアのおおらかな空気やスケール感と、焼き上がったばかりのパンのクラストの質感を、観る人に少しでも届けられたらと思っています」とコメントする。

会期は2025年10月4日（土）〜10月31日（金）。会場は日本外国特派員協会（FCCJ）エキシビジョンスペース（東京都千代田区丸の内 3-2-3 丸の内二重橋ビル5階）

なお以下日程で展示レセプション ＆ トークショーが催される。

日時: 10月7日（火）18:30 - 20:30 (18:00 開場）

入場料： 2,000円 (1ドリンク付き)

申し込みはfront@fccj.or.jp または03-3211-3161まで。