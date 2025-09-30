江原啓之 「小さな神社」を怖がる人へ…参拝で一番大切な“心構え”とは？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。9月21日（日）の放送では、近所の小さな神社への参拝をためらってしまうというリスナーからのメッセージに、江原がアドバイスを送りました。私はなぜか学生の頃から神社が好きで、綺麗に手入れされている神社や、人が集まる神社にはよく足を運びます。ただ、近所にある稲荷神社など、小さく祀られている神社には、お参りするのに少し抵抗があります。近所の神様だし、感謝を込めてお参りしようかな、と思うのですが、いざ鳥居の前に立つと怖気付いて引き返してしまいます。何かアドバイスをいただければ幸いです。まず、近所にあって、その神社が小さいとか関係なく、氏神様かどうかです。氏神様は役所のように、必ずその土地その土地にいます。新たに切り開いたような街では、神社や氏神様がいないような土地がたまにありますが、各都道府県の神社庁に問い合わせると、近くの氏神様を教えてくださったりします。相談者さんの話に戻りますが、近所の神社が氏神様である場合、そこが氏神様だから、お参りすることが良いことだと思います。氏神様だとすると、それはお参りするべきなんです。もし、小さくてなんとなく抵抗感があるというのならば、自分で少しでも綺麗にしたりする務めがあると思います。よく、「薄暗くて、お参りしたくないな」と言う人がいますけど、「自分が綺麗にすべきだ」と私は言います。「何を言っているんだろう？」と思うんです。すごい傲慢だなと思う。薄暗くて嫌だからとか、「あそこは神様がいる、いない」などと言うおかしな人がいますが、そうじゃなくて、自分たちがちゃんと綺麗にお祀りすることによって、その柱が成り立つわけなんです。私は、やっぱりそういった人生の姿勢が影響すると思います。傲慢に、上から目線で、お参りする・しない、ここは神様がいる・いない、ではなくって、神様にちゃんと柱として成り立っていただくように、私たちがするべきなんです。そして、もう1つの考え方としては、氏神様ではないのなら、お参りしなくても良いのです。「誰でも彼でもお参りしろ」というのも違うと思います。私も犬の散歩で、氏神様以外にも神様が祀られている場所を毎日通ります。そういった時、私は犬の散歩をしながら、横を通りがかりながら「こんにちは」と挨拶をします。お参りというのは、「こんにちは。お世話になっております」というふうにすれば良い。だから私は、「通らせていただきます」と、毎朝そういうふうにしています。無視するのか、お参りするのか、ではなく、そういう愛がないと。愛に反応し、共鳴するものですから。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子